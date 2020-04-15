違反檢疫躲網咖！陳男罰百萬未繳 執行署查封不動產

日前從北京入境失聯，違反居家檢疫挨罰百萬元的陳姓男子，因未繳罰鍰，遭台北市衛生局移送行政執行署。士林分署今天收案後查封陳男名下不動產，家屬已表明願儘速繳納。

陳姓男子3月從北京入境後即失聯，最後被警方在網咖尋獲，從失聯至尋獲共歷時79小時，嚴重違反居家檢疫規定，台北市衛生局依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，開罰新台幣100萬元。

台北市衛生局昨天表示，陳男的裁處書1日開立，6日文到陳男家中，限期7天未繳，已送行政執行署處理。法務部行政執行署士林分署今天表示，收案後已派人前往陳男位於台北市北投區住處，但並未找到本人，不過陳男的家屬向士林分署表示，願意儘速繳納罰鍰。

士林分署另查出，陳男有固定住所，近2年出境8次，每次為3到4天，目前並無逃匿之虞，陳男名下沒有存款，但有北投、高雄2筆不動產，均已查封，若陳男仍不願意繳納，不排除拍賣。

此外，盧姓台商3月返台，不配合居家檢疫，赴高雄欲搭機離台遭攔截後，被送往集中檢疫所，成為北巿首名遭罰100萬元者。台北分署昨天已對他限制出境並查封不動產。

台北分署表示，盧男今天到署表明繳納意願，但聲稱大部分資金都在大陸，仍需時間籌錢，執行人員將持續追蹤盧男繳納進度。