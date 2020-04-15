追防疫罰鍰查封土地奏效！男台商秀存摺：有130萬人民幣啦

台北市盧姓男子違反居家檢疫規定，被裁罰100萬元，被行政執行署台北分署限制出境、出海，另囑託台南分署查封他9筆台南市關廟區等地的土地，強制執行作為奏效； 盧今天到台北分署表示錢在大陸，出示大陸銀行存摺說「我有人民幣130萬元啦」（約新台幣550萬元），允諾盡力匯回。

據了解，盧告訴執行人員他在台灣身上現金不夠，現在出境不方便，但有繳款誠意，會設法將大陸的錢匯回台灣繳清，不過，依法，台南分署查封盧所有9筆不動產的強制執行仍繼續，但會和盧保持聯絡追蹤匯款進度，以期結案。

盧姓男子今年3月9日從廈門返台，解除居家檢疫日為3月24日，他自松山機場入境時，即不配合填寫資料，經機場檢疫官協助入住旅館；其後，民政、警政有關人員當日親訪他入住的旅館，確認盧未入住，提送警政單位協尋。

台北分署說，盧後來想自高雄國際航空站搭機出境，在機場被攔截，解送高雄檢疫所，因他無視居家檢疫規定、未依指定住所檢疫，台北市政府衛生局依法裁處他罰鍰100萬元，命他15天繳清。

不過，盧逾期未繳，衛生局將裁罰案移送台北分署強制執行，台北分署調查盧的財產及行蹤，發現他近年出入境頻繁，人雖尚在國內、並設籍於戶政事務所，但有逃匿之虞，為避免盧趁隙出境，昨天發函限制出境、出海，查封他的9筆土地。