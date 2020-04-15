雙子星案「破壞官箴」 高院重判賴素如：領高額俸祿還收賄

台北市前議員賴素如被控利用職權，以護航太極雙星取得雙子星大樓開發案為由索賄，台灣高等法院更一審認定她犯貪汙治罪條例公務員對於職務上之行為收受賄賂罪，今判7年6月徒刑，褫奪公權4年，並沒收不法所得。合議庭批賴女除領國家俸祿外，又有律師執業收入，卻收受100萬元，嚴重破壞官箴。

賴素如否認犯罪，辯稱世益機電工程公司負責人彭建銘給她錢時，不知這是要她在市議會對雙子星開發案私地主應優先公地主投資評比權一事發聲。不過高院更一審根據同案被告彭建銘、太極雙星金主程宏道與顧問賈二慶等人證詞，以及監聽譯文、市議會交通委員會會議記錄等，認定賴女辯詞不可信。

賴素如涉賄，台北地院判她10年徒刑，但高院更一審認定的事實有所不同，因此撤銷改判。

原本北院認為賴女在2011年11月22日中午在議會研究室聽完彭建銘、賈二慶說明陳情內容後，單獨向彭表示她要動員5名重量級議員推動這件事，以每名議員300萬元計，要求1500萬元賄賂。程同意支付的賄賂為每名議員200萬，總共1000萬元，彭建銘當年11月24日上午，獨自前往賴素如的律師事務所轉達，稱分為3階段分別給付100萬、300萬、600萬元，她「微笑表示同意」，雙方期約賄賂1000萬元。

2011年12月20日交委會表決通過「2012年度台北都會區大眾捷運系統土地開發基金」，增列應依私地主徵求合作投資的評比為優先等內容，否則有關C1、D1（基地用地）預算都不得動支的但書，交付市議會二讀。北院認為賴素如在她研究室向彭建銘、賈二慶說明後，請賈先離開，再向彭要求增加500萬元賄賂。

不過高院更一審認為這部分只有彭建銘反覆不一的指控，其他證人和監聽譯文內容，都是聽聞自彭，不足以證明賴女有這部分的犯罪。另外，公務員對於職務上行為收賄的被害人是國家，「不是行賄者」，未扣案的100萬元除賴女自行還給彭建銘的外，北院沒有追繳，更一審判沒收。

合議庭認為，賴素如是法學博士，也是執業律師，受民意託付且領受國家高額俸祿，竟還收受程宏道、賈二慶、彭建銘的100萬賄賂，除破壞官箴，也損壞公務員廉潔、自持形象，她在台北市調處坦承收受100萬元後，在偵查、北院、高院前審和更一審都翻供，衡酌後判7年6月徒刑，褫奪公權4年。