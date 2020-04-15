餓到又當賊！他出獄苦無工作 闖民宅奔廚房偷泡麵遭逮

高雄市吳姓慣竊好不容易服刑完畢，出獄後工作卻苦無著落。他餓得發慌，「飢寒起盜心」，去年瞅見洪姓婦人住家有隙可乘，就逕自侵入、直奔一樓廚房覓食，東翻西找翻出一碗「爌肉泡麵」，心急地找開水泡泡麵，當場被逮個正著。橋頭地院衡量情節決定減刑，依侵入住宅竊盜罪，判吳有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

據了解，吳之前因竊盜案件入監服刑，終於熬到2017年1月執行完畢出監；但他出獄後，工作不穩定，去年8月底，他飢餓難耐四處遊走，發現洪姓婦人住家側門沒緊閉，僅用壓克力板遮擋，他於是徒手挪動壓克力板侵入民宅，直奔廚房找食物。

吳當下急著找開水泡泡麵，但聲響驚動洪婦，洪婦下樓一探究竟，結果當場逮到吳。洪立刻報警處理，吳則絲毫沒反抗，待在原地束手就擒。

吳男到案坦承犯行，橋頭地院審理認為，吳不用正當手段獲取生活物資，反而輕率侵入他人住宅行竊，不僅造成他人財產損害，也會對他人居住安全構成威脅，相當不應該。

然而，法官也考量吳當時身無分文，飢寒起盜心，才入侵民宅直奔廚房找食物充飢，動機稱不上惡劣，且他除了偷泡麵之外，沒有搜刮其他財物，被發現後也毫不反抗，靜待員警到場逮捕，可見他知錯、勇於面對；洪婦知道他的難處後，也表示同情、不願追究。

法官認為，全案有「情輕法重」情況，依法酌減刑度，依侵入住宅竊盜罪，判處吳有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。