批踢踢求買連署書 男子違反總統副總統選罷法起訴

2020總統大選前夕，新北一名范姓男子為替中國紅色統一黨主席黃榮章募集獨立參選的連署書，在LINE、WECHAT和批踢踢實業坊電子布告欄刊登買連署書消息，雖成功募得50份，但也因此觸法，今天被新北地檢署依違反總統副總統選舉罷免法起訴。

起訴指出，范男本身從事設計機具工作，因業務認識黃榮章（違反總統副總統選選罷法部分由金門地檢署起訴，通緝中），想透過黃的關係發展自己業務，所以替黃招募連署書。他對外喊出一份連署書可得300元，順利從9名網友手中取得約50份個人資料及證件，並利用這些個資製作連署書。

檢方調查，范男確實曾在批踢踢實業坊向不特定人徵求連署書，LINE也有相關對話紀錄，事後也以匯款方式完成付款，因此認定他涉犯統總副總統選舉罷免法「對連署人交付賄賂罪」。