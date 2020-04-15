確定逃死！殺害女童「小燈泡」 凶手今判無期徒刑定讞

男子王景玉近4年前殺害3歲女童「小燈泡」，一、二審被依成年人故意對兒童犯殺人罪處無期徒刑，最高法院撤銷原判決發回更審；高院更一審今年1月再判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

本案檢察官、王景玉均提上訴，檢方認為，一審以兩公約為由，認為罹患精神疾病者不得判死，但更一審未適用兩公約，而以刑法第57條審酌一切情狀，判處無期徒刑，為何一審、更一審刑期一樣。

王景玉辯護律師上訴指出，兩公約規定精神疾病患者不得判死，且更一審鑑定人劉英傑鑑定王景玉有無精神喪失，是否符合刑法第19條，鑑定內容事項超出範圍，不能作為證據。最高法院認為，檢方、被告上訴均為爭執事實，不符合上訴第三審法律要件，因此程式駁回。

2016年3月28月，王景玉持菜刀剁砍隨母親出門的「小燈泡」頭顱，他聽到女童母親呼救，仍未停手。王在犯案後表示自己是四川人，而小女孩「感覺也是四川人」，他只要殺了她，出獄後自然會有四川女人投懷送抱、替他生小孩，因此得殺了她。高院更一審開庭時，王改口自己是溥儀，而「小燈泡」是閻羅王，他殺小女孩是因為「閻羅王要去投胎」。

高院更一審言詞辯論終結當天，小燈泡母親、立委王婉諭認為「一命抵一命是對小燈泡生命的羞辱」，女兒的命不會和凶手性命等價，為了不讓其他孩子遭受同樣惡運，認為現有機制無法確切防免再犯、澈底教化，首度開口、泛淚請求判王死刑。

更一審認為，王景玉因家庭環境而長期自卑、與外界孤立，父母對兒子古怪的行為也沒病識感，甚至還排斥兒子吃藥、就醫，社福機關無從追蹤，以致他妄想。合議庭指王行為固然可惡，隨機殺人讓人心惶惶，但起因還是因王幻聽、妄想，榮總、台大醫師認為若能以藥物治療、專業心理輔導，佐以監禁期間矯治，還是有改善病情可能，量處無期徒刑。