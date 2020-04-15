女哭窮拒繳202萬所得稅 自家人大張旗鼓新開茶行被管收

李姓女子滯欠2013、2014年度綜合所得稅202萬多元，還將名下房產設定第二順位抵押權給債權人，借款180萬元，經移送行政執行署台南分署強制執行，李女辯稱是阿里山臨時採茶工，胞弟也是打零工，借款用在清償胞弟債務，但調查後發現李弟又成立一家資本額500萬茶行，且對外號稱是董事長，認姊弟均無資力清償並非事實，經台南地院裁定管收。

台南分署指出，案經南區國稅局新化稽徵所移送台南分署強制執行，李女尚欠202萬多元所得稅拒絕繳納。行政執行官劉惠仁調查，發現李女在2013年所得稅申報後，2014年7月間將原名下坐落在新化區的房產設定第二順位抵押權給債權人，以擔保180萬元的借款。

執行官訊問借款流向，李女說，胞弟用她名義所設立企業社，該借款用在清償企業社積欠旅行社的債務。李女表示，她在阿里山受雇臨時採茶工，胞弟也是打零工，經濟狀況不好。

未料，執行官進一步調查，以李女名義設立的企業社停業的同年，又新成立一家資本額500萬元的公司，並由李弟的兒子擔任董事。不但該公司名稱相同，仍在營業中，且對外公開稱董事長是李弟。

執行官認定李女所稱她及胞弟均無資力清償，並非事實，而是透過設定第二順位抵押權，達到處分財產的目的，藉此規避日後的強制執行。

李女昨天到台南分署說明，經執行官訊問後，認定她有隱匿其財產之虞，當場留置，並將她移送台南地方法院聲請管收，晚間裁定後解送台南看守所附設管收所。