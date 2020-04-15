被害人訴訟參與制度 實質改變不大

對於我國犯保制度所面對的問題，清華大學科技法律研究所助理教授連孟琦表示，犯罪被害人在訴訟上的權益不足是一大課題。國內雖然在去年12月修法，新增被害人訴訟參與制度，宣示要「為被害人設計程序參與人之主體地位」，但並沒有增訂聲請調查證據、詢問證人、鑑定人及獨立上訴的權利，實質改變幅度不大。

連孟琦表示，傳統的刑事訴訟或台灣的刑事訴訟，原則上仍以被告為中心，對被害人的理解，就把他當證人、提供證言，是一個被調查的客體。承認被害人訴訟主體地位的關鍵意義在於保障「聽審權」，就審判上的事實及法律問題有充分表達的機會（請求表達權），及法官有義務聆聽並在判決時注意（請求注意權），這樣才能實質影響判決形成；這部分德國完善設計可借鏡。「德國刑事訴訟法」明定無論被害人是否聲請參加訴訟，追訴機關皆有義務主動告知，把所有攸關被害人權益、保護的資訊整合。