彩券行燒傷姊、燒死媽悔了 出庭向爸爸說抱歉

林姓男子與姊姊爭吵後自家縱火，致姊姊嚴重燒傷，媽媽命喪火窟，火勢還造成鄰損，被依殺人罪羈押、起訴；台北地院今天開庭，林認罪，向出庭旁聽的鄰居鞠躬道歉，法官告訴林殺人罪可能判死，林後悔痛哭，表示希望還能再跟爸爸、姊姊一起吃飯。

由於縱火案牽涉民事損害賠償責任， 36歲林姓男子的父親也出庭，帶著拋棄繼承的文書當庭給林簽署；父親說，女兒治病的錢要靠借貸支付，賠鄰居的錢要再設法處理，庭末，林男對父親說「爸爸，真的對不起」，隨後還押台北看守所，5月13日再開庭。

這起人倫悲劇發生在今年過年期間，案發地點是新北市新店區的一間彩券行。1月28日，林與姊姊一起在家顧店，因生意好，人手不足，他抱怨沒人幫忙，與姊姊發生口角爭執，林一氣之下外出買汽油縱火，造成家人一死、一重傷。

林男今天出庭，對犯行坦承不諱，林的公設辯護人說，林其實無意致媽媽於死地，不構成殺害直系尊親屬罪，只犯遺棄尊親屬致死罪。