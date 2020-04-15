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台南玉井佛堂縱火7死 曾文彥案發前1月企圖奪警槍判6月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
玉井佛堂縱火案前約1個月，曾文彥報案要求員警聯絡父母給予生活費未果，情緒失控意圖攻擊員警及奪取警槍被送辦，台南地院認犯妨害公務執行罪處6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
玉井佛堂縱火案前約1個月，曾文彥報案要求員警聯絡父母給予生活費未果，情緒失控意圖攻擊員警及奪取警槍被送辦，台南地院認犯妨害公務執行罪處6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

21歲男子曾文彥去年底因細故縱火燒毀台南市玉井區真理佛堂前輩堂並造成7死2傷，台南地檢署認手段凶殘、行徑冷血、泯滅人性且無悔意，今年初依殺人等罪嫌起訴，建請處以死刑，全案尚在法院審理中。案發前約1個月，他報案要求員警聯絡父母給予生活費未果，情緒失控徒手朝警方逼近，意圖攻擊員警及奪取警槍被送辦，台南地院認他犯妨害公務執行罪處6月徒刑，可上訴。

檢警調查，曾去年10月22日晚間10時37分，在台南市玉井區興南客運前，先報案要求員警協助聯絡父母給予生活費，警方無法聯繫到父母，隨後晚間11時22分許，曾因情緒失控挑釁警方，要求員警攻擊他並以現行犯逮捕自己。曾明知王姓、張姓警員正在依法執行勤務，徒手朝警方逼近，並意圖攻擊王及奪取其身上警槍，妨害其執行公務，旋遭警方以妨害公務的現行犯逮捕。

經精神鑑定，台南地院認為曾並無對於行為理解或控制能力喪失或顯著減低的情形，同時，曾因傷害直系血親尊親屬罪，經判處3月確定，去年4月3日執行完畢出監後，未達1年期間即再犯此案，台南地院認為累犯，加重其刑。

未料，相隔不到1個月，曾文彥去年底因細故縱火燒毀台南市玉井區真理佛堂前輩堂並造成7死2傷的慘劇。

玉井真理前輩堂張姓堂主指出，曾姓男子家境優渥父親是知名醫師，因為性格異常屢次犯案，最後家人實在受不了，連他要求1個月1萬元生活費都不再給他，可能因而心生不滿。張表示，曾嫌住真理堂時住戶對他都很好，也想教化他，但曾嫌卻經常閙事，沒錢就會回來想入住，原本大家都還想教化他，但最近實在沒辦法再讓他入住，真的想不到被拒後竟做出「恩將仇報」的事。

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