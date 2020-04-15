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不實訊息指竹縣有2例確診、陸續載走 檢方緩起訴2人

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
竹檢專責檢察官陳韻中日前迅速指揮竹縣警新湖分局蒐證完備後，14日偵結，做出緩起訴處分。圖／新竹地檢署提供
竹檢專責檢察官陳韻中日前迅速指揮竹縣警新湖分局蒐證完備後，14日偵結，做出緩起訴處分。圖／新竹地檢署提供

新竹地檢署繼偵結多起新冠肺炎不實訊息案件後，針對散播嚴重特殊傳染性肺炎不實訊息者依法嚴辦，速偵速結，並要求被告必須在社群網站上張貼澄清訊息，以視正聽。竹檢專責檢察官陳韻中日前迅速指揮竹縣警新湖分局蒐證完備後，14日偵結，做出緩起訴處分。

檢方調查，胡姓男子於本月3日晚間7點多在多數人可見聞的「108年學年度XX家長會委員」LINE群組（群組成員24人），在未進行任何查證、詢問或確認資訊為真的狀況下，發表「前天收到一個消息，今天早上確定了，XX村有2例確診...」等不實訊息，另名盧姓女子則於當天晚間在同一個LINE群組發表「我家斜對面的！」、「廟對面那間」、「338跟341案」、「一個星期一載走，一個昨天載走！」等不實資訊。

檢方先指揮警方通知兩人到案，要求刪除貼文，於個人網頁重新貼文澄清，並由檢察官傳喚到庭，考量其行為影響民眾對新冠肺炎疫情訊息的正確性，分別諭知支付緩起訴處分金1萬元，偵結為緩起訴處分。

檢方呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊均由中央流行疫情指揮中心統一對外公佈，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，可撥打防疫專線1922查證，或向各地衛生單位洽詢，不可不經查證就任意轉傳分享，觸犯刑罰。

目前「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」自109年2月27日起正式施行，對散播不實訊息行為，已提高刑責，最高可處三年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金。

新冠肺炎

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