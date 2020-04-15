越南山老鼠入侵南投盜伐檜木 除入監還重罰221萬

越南籍阮姓、吳姓逃逸移工，去年9月受台籍男子「阿男」指使，到仁愛鄉武界林道竊取台灣檜木角材和樹瘤共56公斤，被警方攔截查獲，南投地方法院認為2人明知檜木屬保育樹種，仍為暴利為山老鼠集團盜採、搬運，破壞珍貴森林資源，除判處1年4個月徒刑，各併科221萬元罰金，且需服刑完畢後驅逐出境。

警方調查，阮姓、吳姓越南移工來台工作，分別在前年和去年行蹤不明，去年9月兩人受山老鼠集團指使，到仁愛鄉武界林道協助竊取、搬運台灣檜木、角材共13塊，以車輛運下山，準備運往雲林縣斗六市銷贓。

不過，警方在武界林道攔檢，在後行李廂發現以灰色外套、背包包覆的台灣黃檜，兩人原本否認犯行，最後才承認受男子阿男指使，竊取搬運檜木，阿男還給他們iPhone手機作為聯繫工具，這13塊黃檜經南投林管處估算，市價約18萬元，由南投地檢署檢察官依違反森林法起訴。

兩人審訊時求情，表示在越南家境困苦，來台打工希望多賺點錢，逃逸後到處打零工，並鋌而走險協助竊取台灣檜木。但法官認為，兩人都知道台灣檜木是屬於保育樹種，更是珍貴的森林資源，為了貪圖己利，便罔顧森林保育盜採林木，相當不可取。

法官判決兩人各有期徒刑1年4個月，且因為森林法規定，並科贓額12倍罰金，各221萬餘元，易服勞役以每日3000元折算，且再刑罰執行後驅逐出境。