新店隨機殺人案凶手自稱精神病 北檢：脫罪卸責之詞

男子王秉華上月於新店區持刀隨機殺害林姓機車騎士，卻否認涉犯殺人罪嫌，辯稱有3個人格而殺人時是另一個人格。台北地檢署今依殺人罪起訴，認為王自稱「精神病患」屬犯後脫罪卸責之詞，且雖符合自首，但屬迫於情勢，並非幡然悔悟，為免藉此邀獲寬典之僥倖心理，建請法院判處死刑，不予減刑。

依中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，最嚴厲之刑即為死刑。起訴指出，王男辯稱有解離性人格，當時與許姓妻子吵架，理智線斷，右手拿刀，腦袋一片空白，處於無意識狀態。

王男辯稱，雖知攻擊人是不對的，但無法控制自己，不知道刀這麼利，以為被害人只會流血，直到開車逃逸都是無意識狀態。後來許女一直哭，他本性慢慢恢復。他還說，自己有3個人格，殺人時是另一個人格，第三個人格是小男孩。

檢察官郭耿誠認為，王男所持的料理刀相當鋒利，而人體背部中央是重要臟器所在部位，一般人明知用力砍刺會有死亡的結果，王男自承朝肺臟後方一刀刺到底，顯見下手之狠、力道之重。

王男行凶後，見林男跌坐在地、看向凶手返回原車背影發出淒厲求救聲，王竟視若無睹，隨即駕車逃逸，還打電話向友人表示：「我刺很深、我就是隨機殺人」，足以認定有殺人直接故意。

檢方調查案發前後，王男與許女、友人、警察對話，認為他清楚認知其所為是殺人違法行為，堪認他行為時辨識其行為違法，及依其辨識而為行為之能力均屬正常。

王男辯稱有多重人格，檢方傳喚幫王男看診的黃姓醫師作證，發現一般學理上，主要人格不會知道其他人格出現，但王男案發前兩天看診時陳稱知道另一人格存在，與一般多重人格狀態有異，且清楚知悉案發過程及行凶細節，顯不符多重人格特徵，屬卸責之詞。

檢方認為，案發後許女打110報警，王在電話中向勤務中心員警自承殺人，符合自首要件，但他縱有自首，也是迫於情勢，為免藉此邀獲寬典之僥倖心理，建請法院不予減輕其刑。