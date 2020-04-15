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雙子星案收賄 賴素如更一審改判7年6月

聯合晚報 / 記者王宏舜／台北報導
前台北市議員賴素如。 圖╱聯合報系資料照片
前台北市議員賴素如。 圖╱聯合報系資料照片

台北市前議員賴素如被控2011年利用市議員職權，向太極雙星團隊索賄1500萬元、並收前金100萬元，護航太極雙星取得雙子星大樓開發案，所涉公務員財產來源不明罪的部分，最高法院維持一、二審見解，判她無罪，被控職務上收賄罪部分，二審判9年徒刑，最高法院後來撤銷、發回更審；高等法院今改判7年6月徒刑，褫奪公權4年，100萬元犯罪所得沒收。

檢方控太極雙星金主程宏道、顧問賈二慶透過白手套彭建銘找上賴素如，利用議員職權，主張讓私地主享有優先投資權，護航太極雙星得標。賴女原開價1500萬元，被砍價至1000萬元，並分「1、3、6」三階段付現，2011年11月彭面交100萬元給賴；賴提案通過私地主享優先投資權的但書，豈料協商後卻遭刪除，程拒再付錢。2012年10月，太極雙星仍如願得標，當時各界質疑有弊，賴見苗頭不對，11月19日將100萬元前金退給彭。

賴素如 收賄 公務員 雙子星開發案

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