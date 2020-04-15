假鈔換真鈔 郵局經理盜用金庫近600萬元被判刑

屏東車城鄉郵局前經理鄭志隆自民國106年至108年間，因投資失利，竟利用職務之便盜用金庫裡的錢，並以6000多張假鈔充混，直到稽核人員點鈔，他才自首，被屏東地方法院處有期徒刑2年。

屏東地方法院判決書指出，鄭志隆犯洗錢防制法第14條第1項的洗錢罪，處有期徒刑2年，併科罰金新台幣15萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付15萬元，緩刑期間屆滿前1年，向指定的公益團體、地方自治團體或社區提供240小時的義務勞務。

判決書指出，鄭志隆105年7月起擔任車城郵局經理，因投資外國期貨失利，欠缺資金，自106年10月間至108年8月間，利用進入金庫內盤點現金機會，侵占郵局現金，第1次50萬元，之後每次侵占5萬至20萬元不等，合計侵占金額達598萬6000元。

判決書指出，鄭志隆並冒用不知情的兄嫂簽名，開設銀行帳戶，將盜用的錢由這些帳戶匯到他本人的帳戶，合計冒用37次，並在網路上買千元面額的魔術鈔票6491張混入金庫的千元真鈔中應付稽核，直到去年8月28日陳姓稽核員打算整理金庫的千元鈔繳回屏東郵局時，鄭志隆才向陳姓人員告知以假鈔抽換真鈔侵占的真相，並於隔日向屏東地檢署自首。

屏東郵政總局表示，鄭志隆不算是郵政公務員，他是早年透過金融研訓院招考進入郵政體系。案發後，他所侵占的錢已分2次歸還給郵局，郵局除了記1大過予以免職外，對於當時金庫、匯兌等管理稽核沒有落實問題，也有4人分別被記小過、申誡等處分，同時將車城郵局的週轉金減少200萬元。