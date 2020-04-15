推拿師為女顧客折骨 「卡喳」一聲她右上臂斷了

蔣姓推拿師兩年前為鄭姓女子進行推拿時，貿然對鄭女的右手反折向上扳拉，致鄭女受有右側手臂肱骨幹破裂性骨折的傷害，經鄭女提告，蔣否認業務過失傷害，但檢察官查出錄影檔案，蔣說「不好意思，我就是錯誤了估算她竹骨密度，太脆了，所以沒有估算到這一點」，台中地檢署今天依業務過失傷害罪將蔣起訴。

起訴書指出，蔣（52歲）是台中市市西區某調理室的推拿師，2018年8月11日下午，他為30多歲的顧客鄭女進行推拿折骨時，貿然對鄭女的右手反折向上扳拉，致鄭女受有右側手臂肱骨幹碎裂性骨折的傷害。

蔣否認業務過失傷害的犯行，辯稱當天鄭女從她休息的座位走到治療床時，可能不小心被茶几絆倒，她用右手撐牆壁，他聽到「卡喳」一聲，他本來以為只是茶几的聲音，鄭女過來說她手沒有力，他建議她去照X光，當天他根本沒有開始幫她作民俗療法。

檢察官查出，依現場茶几及座椅所擺放的位置，距離牆壁甚遠，非係伸手即可碰觸的距離，蔣辯稱是因被茶几絆倒而手撐牆壁始致鄭女受傷，不合理。

檢察官依據雙方對話檔案內容，鄭女的父親問「你是動手把她弄斷」，蔣回稱「我不是說迴避，這個問題是我釀成的，我勇於面對，我也勇於來承擔」、「這種原因也是我造成的，應該是我判斷有誤啦，沒想到她會骨折，骨密度這麼低」。

蔣又說「所以我說句實在話，責任是我的，所以說我勇於承擔」、「不好意思，就是不好意思，我就是錯誤了估算她的骨密度，太脆了，所以沒有估算到這一點」。檢察官認定蔣所辯是卸責之詞。