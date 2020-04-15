邱和順年屆花甲 立委林昶佐等救援團體呼籲蔡英文特赦

死囚邱和順被控殺害男童陸正，於1988年遭判死刑，歷經數次審理，2011年高院更十一審判死刑，最高法院駁回定讞，迄今已被羈押11696日。「邱和順案救援團體」認為是冤案，今邀請法律界、政治界等國內外各界人士共同請願，建請總統蔡英文特赦邱和順。

民間司改會等團體表示，短短不到一個月，已於特赦請求書送出日為止（4月7日），成功邀請將近400位各界人士簽署「特赦請求書」，更有來自28個國家的60個國內外民間團體連署。

由邱和順案各救援團體及國際特赦組織分別發起的請求特赦線上連署，總計也達到逾27000人，遍佈全球39個國家及地區。曾任國際特涉組織台灣分會會長的無黨籍立委林昶佐今到場聲援。

林昶佐說，了解邱和順案的內容，所以從過去到現在，會不斷聲援邱和順案，直到邱和順自由的那天，且邱和順現已60歲，身體狀況日漸不佳，希望為盡速見到邱和順得到自由、離開看守所。他指出，台灣有枉法裁判罪，但始終未打開，導致冤案發生。

同樣蒙受冤案之災的徐自強、鄭性澤也現身記者會。徐自強指出，1996年也因冤案被關進看守所時，邱和順已入獄9年，自己腳鐐帶了10年，邱和順則帶了18，如今自己被釋放7年多，但邱和順在看守所內期盼自己，「無辜的人被盼有罪，沒有人是自由人」。

徐自強呼籲，身在民主、自由國家的每一個人，不應該默許台灣依然有像邱和順案般的不正義，相信總統蔡英文有其高度，能有決心終結邱和順不正義。

林俊宏代表邱和順案義務律師團發言。他說，在這個案子裡面，看到司法體系的保守、不願承認錯誤，「我們對於司法體系感到很失望。」

林表示，我們花了很多時間、精力讓司法體系知道這個案子有問題，因為僅依靠共同被告被刑求的自白，沒有客觀證據，甚至至今很多證據都不見了，找不到了。邱和順有不在場證明，法院也沒有看到，依然判處他死刑。

判處死刑之後，對於律師團不斷提出再審、要求法院重新審視證據，但從未被接受。「司法體系門是關閉的！」義務律師團不斷去敲門，希望把門打開，但不斷碰壁。救援活動非常長，可以想像32年被關，是過得怎麼樣的生活嗎？

邱和順18年帶著腳鐐生活，身體狀況越來越不好。律師團希望透過這次活動，告訴蔡英文司法體系是有問題的，這個案子是有問題的。司法體系拒絕律師團對於正義的要求，這個國家目前只有權力處理，她能特赦邱和順，讓他有機會可以出來。