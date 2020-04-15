影／1片口罩賣到近500元 男子藉疫情網售口罩行騙

33歲的施姓男子趁防疫期間，在雅虎奇摩拍賣網站設假帳號涉嫌販賣口罩；網購者發現，訂3盒只收到 3片口罩、訂5盒收到5片口罩才發覺受騙。警方追出施的身分，查捕他到案，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法、詐欺及妨害農工商等罪嫌移送法辦。

據了解，住彰化的施姓男子在疫情延燒之際，自3月中旬，在雅虎奇摩拍賣網站，刊載「現貨口罩，50片/盒裝」拍賣訊息，吸引網購者下單買口罩，至少有40名買家受騙。

3月間，有買家發現有賣家販售醫療用口罩，花了917元訂購3盒口罩，多日後到超商領貨，拆開包裹，發現只有3片口罩和1片仙貝；另名網購者也向同 1名賣家訂購口罩，花1455元買5盒口罩，也發現包裹裡只有5片口罩和1片仙貝，包裹內還留1張紙條，留言「加送特別包裝及神秘禮物」，更令買家火大，但聯繫後，賣家都置之不理，不甘受騙才報警查辦。

高雄市警新興分局、刑事局南部打擊犯罪中心聯手查辦，發覺賣家利用第三方平台虛擬帳戶製造斷點，仍查出「Y03899*****」是賣家假帳號，查出鍵盤後的黑手後，直到4月13日，警方在彰化鹿港鎮復興路的超商，趁施姓男子去超商準備再寄口罩給買家，逮捕他到案，發現所有包裹全只裝幾片口罩和仙貝。施稱，他的口罩來源有的是排隊買來，有的也是在網路買來。