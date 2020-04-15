做雷射除斑客人臉受傷 新竹醫美負責人挨告

洪姓女子新竹地區一間美顏美體機構負責人，但她不具醫師資格，民國107年間卻分兩次替一名廖姓女子進行雷射除斑，廖事後卻發現臉部皮膚受傷，經醫師診斷為廣泛性色素沉著性疤痕，氣的一狀告上法院；新竹地院審理終結，認為洪未取得合法醫師資格擅自執行醫療業務，處有期徒刑6月，不過考量洪已和廖和解，允以緩刑2年。

經查，洪未具醫師資格，依法不得執行施打雷射等醫療行為，卻擅自操作品牌、規格不詳的雷射儀器替廖除斑。廖之後發現臉部皮膚受傷，到皮膚科就診，經醫師診斷為廣泛性色素沉著性疤痕，疑與雷射治療有關。

法官審理時，洪坦承自己未具有醫師資格，辯稱沒有操作雷射儀器替廖除斑。法官認為，洪未取得合法醫師資格竟擅自執行醫療業務，對廖的生命及身體健康造成潛在風險及危害，念在其坦承犯行，態度良好，已與對方達成和解，全數賠付和解金，也沒有前科，經過這次司法起訴、審判教訓後，應知所警惕，審酌依未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務罪，判洪有期徒刑6月，緩刑2年。