日本通知尿布貨況有問題？ 她轉發爆料公社截圖遭罰2千

新冠肺炎疫情造成人心惶惶，民眾一度恐慌瘋搶物資，高雄市林姓女子今年2月初，在臉書動態轉貼爆料公社1章截圖，寫到「日本已經通知尿布貨況有問題了，有些人有小小孩可以注意一下」，卻遭橋頭簡易庭認定足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法裁處2千元罰金，可抗告。

林女從爆料公社轉發的截圖提到，「尿布廠有消息說不織布材料都因生產口罩大缺，日本已經通知尿布貨況有問題」，還有藥局的朋友建議可以多買一些尿布，以防萬一，並向有小小孩的人喊話「可以注意一下」。林女公開轉發的截圖引起警方注意，仁武分局認為有影響公共安寧疑慮，通知林女到案說明。

林女警詢時坦承有上述行為，警方詢後依違反社維法將她移送法辦。

橋頭簡易庭審理指出，現今網路資訊發達，一般大眾都知道其中錯誤資訊繁多，而林女是具正常智識能力的成年人，卻在未經查證情況下，逕自在臉書社群網路中發表「尿布因將不織布材料轉供製作口罩而短缺」謠言，導致謠言擴散、傳布。

即便林女已在2月底將發文瀏覽權限改為僅個人可閱覽，但簡易庭認為，在大眾處於新型冠狀病毒防疫時，林女的發文可能導致民眾恐慌，進而囤積物資，確實足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法，裁處2千元罰金，可抗告。