疑保安林地燒垃圾釀森林火災 花蓮林管處將究責　

花蓮林管處轄下位於七星潭附近的保安林地，昨突然起火，林管處人員及消防隊合力搶救，在一個半小時內撲滅，初步勘查現場有大批燒毀的工程裝潢廢棄物，懷疑是不肖人士焚燒廢棄物引發火災，全案現由保七總隊偵辦中。

花蓮林管處所轄的玉里事業區林班地，日前才發生森林火災，撲救6天才熄滅，昨天位於新城鄉順安鄉海側的2617保安林再傳火警，花蓮林管處新城工作站與新秀消防分隊合力撲救，清查發現有0.008公頃木麻黃受災，懷疑是不肖人士在保安林內亂丟、焚燒垃圾，造成森林火災，予以嚴厲譴責。

林管處表示，依森林法第53條，放火燒燬他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑；歡迎民眾若有發現類似行為，可撥打0800000930電話舉發不法行為，如因此查獲犯罪行為人，舉發人可獲每案10萬元以下破案獎金，若主管機關認定情節重大，獎金還可提高至台幣100萬元。