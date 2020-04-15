男網賣口罩詐人被逮稱肚痛 檢警小心穿防護衣遠端偵訊

彰化縣洪姓男子利用目前正值新冠肺炎疫情期間，見有利可圖，他在3月初時，登入台中市多個二手拍賣臉書社團，發文販售一盒50入裝的口罩，每盒販售100元，吸引消費者購買，等有人上鉤後，洪再約出面交後，以「缺貨」等理由拖延，並開出收據讓被害人安心，隨後就封鎖被害人，至少有20多人受害，檢警12日上門抓人，洪在警詢時辯稱肚痛，警方不敢大意，帶洪前往醫院受檢，並啟動隔離視訊偵訊，穿防護衣移送等作業流程，洪遭檢方依詐欺罪，在昨天聲押獲准。

台中市第三警分局調查，彰化縣洪姓男子（34歲）認為正值新冠肺炎期間，利用口罩詐騙有利可圖，涉嫌從3月1日開始，在臉書等網路平台，以「KN Aug」、「Na Kina」、「Ar ch」等帳號，登入台中各大拍賣、二手交易社團發文販售口罩，洪佯稱手邊有口罩可販售，每盒50入售價100元，有消費者看到詢問後，洪就約出消費者面交。

洪在與消費者面交時，就藉口「手邊剛好沒貨」、「晚點會補貨」、「生意太好」等理由，要求消費者先付款，洪以開收據的方式，取信消費者，洪取得數百元至上千元的現金後，就封鎖消費者，至少有20多名的網友遭到洪以此方式詐欺。

檢警獲報後成立專案小組，由台中地檢署檢察官張富鈞指揮，12日持拘票前往彰化縣長安街逮捕涉案洪，並查扣作案手機、收據本1本、現金2200元等贓證物。

洪被帶回警詢時，突然向警方告知自己有拉肚子、腹瀉的狀況，「不知道是不是感染肺炎」，檢警不敢大意，先依作業流程，將洪帶回醫院檢驗，隨後負責解送洪的辦案人員，一律都身穿防護衣、護目鏡、口罩、手套等配備，另外警詢、檢察官訊問時，也都利用隔離的詢問室，以及遠端視訊的方式完成。