女通緝犯冒用胞妹名義 應徵客運會計盜領140萬

台中市民朱姓女子因涉案被通緝，3年前冒用胞妹名義，應徵佳欣遊覽車客運有長公司的會計工作，利用對帳機會，盜用佳欣公司合作金庫銀行帳戶存款80萬、60萬，共盜領新台幣140萬元，台中地院今天依偽造文書、詐欺等罪將她判刑1年11月，並沒收犯罪所得。

判決書指出，朱女（42歲）因涉侵占、詐欺等案被通緝，為免通緝身分曝光，於2017年8月間，前往新北市三峽區佳欣遊覽車客運有限公司應徵會計工作，同年8月起未經胞妹同意，在她業務上所製作佳欣公司現金支出現金傳票偽造胞妹的印文。

至2018年5月16日，朱女利用對帳機會，未經佳欣公司同意，持公司所申設的合作金庫銀行帳戶、存摺、公司陳姓負責人印章，分別在取款憑條填寫新台幣80萬、60萬元，盜領公司存款140萬元。經佳欣公司負責人提起告訴，朱女坦承犯案。

法官審酌，朱女犯罪後坦承犯行，惟未與佳欣公司、佳欣公司陳姓負責人、合作金庫銀行和解，未賠償被害人損失，予以判刑。