新店隨機殺人案 北檢起訴請求法院判死刑

新北市一名林姓男子上月騎機車在新店區中正路等候姊姊下班，準備一同返家，卻無預警遭王姓男子從後方朝背部猛刺一刀，送醫宣告不治。台北地檢署調查後，今依殺人罪起訴，考量王男犯後態度不佳，向法院請求量處最嚴厲之刑。

家住新北市中和區的32歲林姓男子，今年3月13日晚間10時許，騎機車至新店區中正路上一間連鎖超商前，才以手機傳完訊息告知姊姊，人已到樓下，在路旁等候即將下班的姊姊，突遭王姓男子（22歲）持料理刀從背後猛力捅了一刀，當場連人帶車倒地。

路人見狀報警送醫，王隨即轉身開車逃逸，林男送慈濟新店分院急救後宣告不治。目擊者王妻告知警方王開車往新店秀朗橋往中和方向，新店警方在案發後20分鐘，迅速趕到秀朗橋頭逮捕王帶回派出所。

警詢後將王依殺人罪移送北檢，檢方訊後以王涉殺人重罪、有逃亡之虞，向法院聲請羈押，法院裁准。檢方審酌王僅因與其妻因用餐地點意見不合，為發洩情緒、報復其妻不順從其意，隨機挑選不認識、無任何仇恨、過節之無辜被害人下手，堪認王心態可議，惡性重大。

檢方認為，王行凶後，林坐在人行道上看向王的背影，發出淒厲求救聲，臉上表情甚為驚恐，惟王竟視若無睹，立即駕車逃逸，可見其手段兇殘，林生前突遭陌生人背刺的精神恐懼及其身體痛楚，非文字所能形容，且令林男家屬承受驟失親人痛苦，造成無法彌補之損害。

王於本案發生後，始終否認具殺人犯意，藉詞脫罪，且尚未賠償林男家屬，犯罪後態度難認良好等節，暨王男智識、經濟能力等一切情狀，建請量處最嚴厲之刑。