移花接木誆台南淹大水 市府提告網民判刑2月

台南市羅姓男子去年7月20日，在臉書發布「暴雨！台南市『淹黃水』有誰關心過」貼文，並張貼前年8月台南3張淹水照片及1張高雄仁武地區淹水照片，移花接木散播台南大淹水的不實訊息，圖片中暴雨漫過鐵道，覆蓋路面高度進逼高架橋梁，短時間內更被轉載達707次，令民眾陷入恐慌，市府疲於闢謠後提告，台南地院認羅犯災害防救法處2月徒刑，可上訴。

羅在警詢中表示，去年7月20日下午3時多在臉書上貼文是他發表，貼文所附的照片是他從網路新聞所擷取的，他也知道其中1張照片是高雄仁武地區淹水照片。

台南市府水利局副局長王峻明指出，羅張貼不實貼文後，很多民眾打1999市政府服務熱線詢問關切，已明顯對市民的生活造成影響。市府認該不實訊息及淹水照片，意圖乘輕度颱風丹娜絲過境之際，散布台南市淹水之不實訊息於眾，造成民眾恐慌與對政府不滿情緒，足生損害於公眾及市府提告。

台南地院審酌，羅明知颱風過境之際，一般民眾會擔心交通、生活受到災害所影響，倘若真有災害發生，也會急於避開受災嚴重地區，羅在此情況下，竟然透過網路截取根本非本案發生時丹娜絲颱風對台南地區造成災害的圖片，以未連結該等圖片原始出處的方式，移花接木散播台南地區大淹水的不實訊息，該等圖片顯示暴雨漫過鐵道，覆蓋路面高度進逼高架橋梁，在短時間內該貼文被轉載達707次，顯然已造成台南地區民眾陷入生命、身體以及財產安全的恐慌、憂懼中。

同時，市府於嚴備丹娜絲颱風來襲之刻，因羅的行為必須額外浪費資源向廣大市民闢謠、澄清，行為惡劣。法官認羅犯災害防救法中散播有關災害之不實訊息罪，處2月徒刑，可易科罰金。