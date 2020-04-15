快訊

NHK報導「台灣0確診」關鍵原因 日網友大讚：太神奇了

新店隨機殺人背後刺死路人案 北檢求處死刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

移花接木誆台南淹大水 市府提告網民判刑2月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院認羅姓男子犯災害防救法中散播有關災害之不實訊息罪，處2月徒刑，可易科罰金，可上訴。圖／翻攝自網路
台南地院認羅姓男子犯災害防救法中散播有關災害之不實訊息罪，處2月徒刑，可易科罰金，可上訴。圖／翻攝自網路

台南市羅姓男子去年7月20日，在臉書發布「暴雨！台南市『淹黃水』有誰關心過」貼文，並張貼前年8月台南3張淹水照片及1張高雄仁武地區淹水照片，移花接木散播台南大淹水的不實訊息，圖片中暴雨漫過鐵道，覆蓋路面高度進逼高架橋梁，短時間內更被轉載達707次，令民眾陷入恐慌，市府疲於闢謠後提告，台南地院認羅犯災害防救法處2月徒刑，可上訴。

羅在警詢中表示，去年7月20日下午3時多在臉書上貼文是他發表，貼文所附的照片是他從網路新聞所擷取的，他也知道其中1張照片是高雄仁武地區淹水照片。

台南市府水利局副局長王峻明指出，羅張貼不實貼文後，很多民眾打1999市政府服務熱線詢問關切，已明顯對市民的生活造成影響。市府認該不實訊息及淹水照片，意圖乘輕度颱風丹娜絲過境之際，散布台南市淹水之不實訊息於眾，造成民眾恐慌與對政府不滿情緒，足生損害於公眾及市府提告。

台南地院審酌，羅明知颱風過境之際，一般民眾會擔心交通、生活受到災害所影響，倘若真有災害發生，也會急於避開受災嚴重地區，羅在此情況下，竟然透過網路截取根本非本案發生時丹娜絲颱風對台南地區造成災害的圖片，以未連結該等圖片原始出處的方式，移花接木散播台南地區大淹水的不實訊息，該等圖片顯示暴雨漫過鐵道，覆蓋路面高度進逼高架橋梁，在短時間內該貼文被轉載達707次，顯然已造成台南地區民眾陷入生命、身體以及財產安全的恐慌、憂懼中。

同時，市府於嚴備丹娜絲颱風來襲之刻，因羅的行為必須額外浪費資源向廣大市民闢謠、澄清，行為惡劣。法官認羅犯災害防救法中散播有關災害之不實訊息罪，處2月徒刑，可易科罰金。

延伸閱讀

氣候變遷下暴雨 彰化縣大村、永靖排水改善中

遠航關門8架老飛機無人管 機場規劃防颱作業

因應防疫 台南地院規定戴口罩才能進入

台南地院防疫升級 明天起未戴口罩禁止進入

相關新聞

新店隨機殺人案 北檢起訴請求法院判死刑

新北市一名林姓男子上月騎機車在新店區中正路等候姊姊下班，準備一同返家，卻無預警遭王姓男子從後方朝背部猛刺一刀，送醫宣告不...

男網賣口罩詐人被逮稱肚痛 檢警小心穿防護衣遠端偵訊

彰化縣洪姓男子利用目前正值新冠肺炎疫情期間，見有利可圖，他在3月初時，登入台中市多個二手拍賣臉書社團，發文販售一盒50入...

女通緝犯冒用胞妹名義 應徵客運會計盜領140萬

台中市民朱姓女子因涉案被通緝，3年前冒用胞妹名義，應徵佳欣遊覽車客運有長公司的會計工作，利用對帳機會，盜用佳欣公司合作金...

雙子星案收賄 賴素如更一審改判7年6月

台北市前議員賴素如被控2011年利用市議員職權，向太極雙星團隊索賄1500萬元、並收前金100萬元，護航太極雙星取得雙子...

移花接木誆台南淹大水 市府提告網民判刑2月

台南市羅姓男子去年7月20日，在臉書發布「暴雨！台南市『淹黃水』有誰關心過」貼文，並張貼前年8月台南3張淹水照片及1張高...

拒代位求償！氣爆災民告國賠 韓市府討到連帶賠償

高雄氣爆案有少部分災民未選擇「代位求償」，直接向高雄市政府打國賠官司獲勝訴。市府去年便將10件、總計國賠300萬1660...

影／柯市府原委會前主委陳士章涉洩密 以20萬元交保

台北市政府原住民族委員會前主委陳士章，被控於2017年間涉嫌洩漏標案資訊給碁石國際智權顧問公司負責人陳英傑。台北地檢署今...

卓伯仲涉侵占馬吳競選經費 更一審判5年徒刑

前彰化縣長卓伯源胞弟卓伯仲涉嫌在2012年擔任馬吳彰化總選總部執行總幹事時，以開立不實發票等方式，侵占輔選經費1800萬...

檢疫趴趴走罰100萬未繳 執行署分案限制出境

桃園市李姓男子居家檢疫期間4度違規外出趴趴走，桃園市政府衛生局重罰100萬元，他到昨晚繳納時間期滿仍未繳清罰款，法務部行...

北市第二位百萬男陳冊沒繳錢 遭移送行政執行署

北市居家檢疫男子陳冊3月21日入境後就失聯，3月24日遭警方在中正區一家網咖尋獲，被北市衛生局依「嚴重特殊傳染性肺炎防治...

紅單未繳房子竟被拍賣 法律學者：拍賣屋內電器就夠了

基隆市陳姓男子未繳1萬8千多元交通違規罰款，名下房子被法務部行政執行署拍賣，引發議論。台大法律系退休教授陳志龍認為拍賣程...

寺廟遭竊 南警偵破逮人追回扶手轎

台南市南區四鯤鯓地區「鯤安宮」內3尊神像和手扶轎，清明連假期間遭竊，警方在案發後9天，循線查獲薛姓竊嫌，並查扣遭竊手扶轎...

熱門新聞

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

紅單未繳房子竟被拍賣 法律學者：拍賣屋內電器就夠了

鈕承澤賠「2百多萬」想拚緩刑 性侵女助理判4年

藝人祝釩剛又惹「麻」煩！身懷大麻油電子菸被逮

疫情當頭申請事故表 中市交大籲：多用網路、少跑馬路

影／性侵判8年送監執行 秦偉外套遮手銬狼狽入獄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。