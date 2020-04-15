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拒代位求償！氣爆災民告國賠 韓市府討到連帶賠償

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄市政府將10件氣爆國賠官司確定案，總計賠償300多萬元，向榮化等公司提告連帶賠償，高雄地院判榮化、華運各要負擔其中3成的金額。圖為去年市議會氣爆善款專案調查小組記者會。圖／本報資料照
高雄市政府將10件氣爆國賠官司確定案，總計賠償300多萬元，向榮化等公司提告連帶賠償，高雄地院判榮化、華運各要負擔其中3成的金額。圖為去年市議會氣爆善款專案調查小組記者會。圖／本報資料照

高雄氣爆案有少部分災民未選擇「代位求償」，直接向高雄市政府打國賠官司獲勝訴。市府去年便將10件、總計國賠300萬1660元的判決確定案，對中油、李長榮化工、華運倉儲提告要求連帶賠償；高雄地院審理後，以和刑事一審判決相同的過失比例，判榮化、華運須各負擔其中3成金額、分別賠90萬481元。全案可上訴。

市府法制局副局長白瑞龍表示，依國賠法第3條「損害原因有應負責任之人時，賠償義務機關對之有求償權」，市府認定中油、榮化、華運皆是造成氣爆的原因，構成共同侵權行為，須連帶賠償，所以之後其他國賠案件，也會循此方式提告要求這3間公司分擔。

白瑞龍說，雖然法院沒採信市府主張的責任歸屬是市府僅占10％，中油10％、榮化45％、華運35%，甚至還判中油不須負責，「但設置箱涵的責任那麼大，不合理」，不該用納稅人的錢替財團賠償，一定會提上訴。

判決指出，高雄市府向榮化、李長榮、中油公司及相關人員，提起連帶賠償的氣爆災民國賠勝訴案件，包括前鎮警分局吳姓警員獲賠20萬、林姓婦人房屋受損獲賠25萬、陳姓男子屋損且受傷獲賠87萬、陳女醫療費及機車修理獲賠21萬、東南客運一輛大客車修復費獲賠58萬等總計10件，總國賠金額300萬1660元。

合議庭審理認定，市府及所屬員工趙建喬、楊宗仁、邱炳文負40%責任、榮化公司及前董事長李謀偉等人負30％、華運公司及時任領班黃建發等人30%，所以國賠金額300萬1660元中，榮化、華運各要負擔90萬481元。

由於去年氣爆5周年，高雄市議會氣爆善款調查小組質疑前市長陳菊的「代位求償」方式，導致善款支應大筆律師費，指出若國賠給災民，再向榮化等公司求償，災民更快拿到賠償金還省律師費；市議會民進黨團反批，先國賠恐無法另作求償，變成市府「用公帑幫企業擦屁股」。對此白瑞龍解釋，依國賠法第8條，市府支付賠償金給災民後，2年內都對其他榮化等公司有賠償請求權。

據了解，高雄氣爆災民的求償，3000多人接受市府「代位求償」，另有少部分人直接告國賠，或選擇自行向榮化等公司打官司索賠。

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