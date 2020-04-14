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影／柯市府原委會前主委陳士章涉洩密 以20萬元交保

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
台北市政府原住民族委員會前主委陳士章，被控於2017年間涉嫌洩漏標案資訊給碁石國際智權顧問公司負責人陳英傑。記者賴佩璇／攝影。
台北市政府原住民族委員會前主委陳士章，被控於2017年間涉嫌洩漏標案資訊給碁石國際智權顧問公司負責人陳英傑。記者賴佩璇／攝影。

台北市政府原住民族委員會前主委陳士章，被控於2017年間涉嫌洩漏標案資訊給碁石國際智權顧問公司負責人陳英傑。台北地檢署今指揮廉政署兵分5路搜索陳士章與廠商等住居所，並約談兩人到案說明，複訊後依涉犯刑法洩密罪命陳士章以20萬元交保。

陳士章是阿美族，曾任柯市府原民會主委，任期為2017年2月2日至同年9月1日，在任內爭議不少，短短7個月就下台，後來擔任時代力量前立委高潞‧以用辦公室主任。

去年7月16日，立法院中興大樓中午發生口角，目擊者表示，看見高潞‧以用與陳士章在樓梯間發生爭吵，女方尖叫聲甚至引發旁人圍觀，警方也隨後前來關心情況。

陳英傑於碁石國際智權顧問公司擔任智權顧問，畢業於逢甲大學企業管理研究所、台北科技大學電機工程系，為北京中國政法大學法學博士候選人。

檢廉獲報，陳士章於2017年間，在一起勞務採購案招標前，將「原住民族智慧創作保護專案管理計畫」標案相關條件等資訊，洩漏給陳英傑，影響標案競爭公平性，涉嫌違反政府採購法第34條第1、2項規定。不過，後來這起標案因評選不合格而廢標。

台北地檢署檢察官鍾維翰今指揮廉政署，兵分5路搜索陳士章與廠商等住居所，並以被告身分約談陳士章、以第三人身分約談陳英傑到案。

晚間6點30分，兩人由廉政官移送北檢複訊，均不發一語。檢察官訊後，認為陳士章涉犯刑法第132條第1項公務員洩漏國防以外應秘密消息罪嫌，命以20萬元交保。

高潞‧以用 原住民

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