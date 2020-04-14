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卓伯仲涉侵占馬吳競選經費 更一審判5年徒刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
彰化縣前縣長卓伯源之弟卓伯仲涉嫌侵占馬吳競選總部經費等案，台中高分院更一審今宣判，判卓5年徒刑。圖／報系資料照
彰化縣前縣長卓伯源之弟卓伯仲涉嫌侵占馬吳競選總部經費等案，台中高分院更一審今宣判，判卓5年徒刑。圖／報系資料照

前彰化縣長卓伯源胞弟卓伯仲涉嫌在2012年擔任馬吳彰化總選總部執行總幹事時，以開立不實發票等方式，侵占輔選經費1800萬，另外也在2011年間將尚未公告招標的環保袋資料，以電子郵件洩漏給友人兒子後，再轉傳給業者，涉洩漏國防以外之機密，台中高分院今天更一審判決，依侵占、洩密、違反商業會計法等罪，判卓5年徒刑，不得易科罰金，另有1年徒刑，得易科罰金。

卓伯仲涉嫌侵占馬吳彰化競選總部經費等案件，原本遭台中高分院判刑8年6月，另外6月得易科罰金，全案在2018年上訴到最高法院後，最高法院審理後認定，二審的判決理由不完備，撤銷判決發回台中高分院更審。

台中高分院更審後，認定卓涉虛捏指定用途捐款39萬元，涉嫌使公務員登載不實文書罪，因無積極證據證明卓有指示相關人員捏造公文，因此撤銷原判決，改判無罪，另涉洩密、侵占、違反商業會計法等罪，仍認定有罪。

更一審判決指出，卓伯仲透過黃姓友人得知，敞盛公司欲先行製作彰化縣政府舉辦2012台灣燈會贈品環保袋，以搶得商業先機，為免日後環保袋產製不及，且欲使燈會順利推展，以彰顯彰化縣長即其胞兄卓伯源政績，涉嫌在2011年三度，將尚未招標公告、應保密的「龍騰彰化-福運台灣」等有關環保袋規格樣式等資訊，以電子郵件傳送給友人兒子，再轉傳給敞盛公司，涉嫌洩漏國防以外之機密。

另外，卓伯仲又涉嫌在2012年擔任馬吳彰化競選總部執行總幹事一職，利用他向銀行申辦，用來保管馬吳全國競選總部、國民黨中央黨部轉交輔選經費的機會，先指示不知情的彰化黨部陳姓會計，將帳戶內的1000萬元，匯款到敞盛公司，挪用經費讓敞盛周轉，支付給環保袋外包廠商。

卓挪用經費後，再要求敞盛公司馮姓會計開立654萬、345萬不實開立兩張買收人為「國民黨」、「馬英九、吳敦義競選總部」發票，並將發票帶回給陳姓會計，核銷卓侵占的1000萬經費。

另外，國榮公司的吳姓負責人因曾經承攬彰化縣政府發包的月曆印製工作，與卓有私交，卓明知國榮公司沒有承攬馬吳彰化競選總部文宣印製工作，但仍授意吳指示擔任公司會計主管的胞妹，將國榮公司「印製對開海報、出售道林紙」給馬吳彰化競選總部的不實買賣交易內容，記入國榮公司2011年11、12月的統一發票9張，金額共800萬餘元，以及2012年1、2月的統一發票2張，金額共135萬餘元，並將2011年11、12月不實內容記入各該月份的會計帳冊。

卓再與彰化黨部陳姓會計對帳後，依據經費盈餘情形，將國榮公司開立的9張金額為800餘萬元的發票核銷，並分兩次將450萬餘元、350萬餘元匯款到吳的帳戶內，藉此侵占輔選經費。

更一審認定，卓涉犯公務員洩漏國防以外之秘密消息罪、侵占罪、違反商業會計法等罪，應執行有期徒刑5年，不得易科；另外1年徒刑，得易科，全案可上訴。

台灣燈會

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