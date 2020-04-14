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誣指老師對她又親又摟 女大生涉誣告妨害名譽判刑

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
海大陳姓副教授被女學生控告涉嫌猥褻等犯行，檢方不起訴。女學生被陳控告誣告、妨害名譽，法院審結判刑。記者邱瑞杰／攝影
海大陳姓副教授被女學生控告涉嫌猥褻等犯行，檢方不起訴。女學生被陳控告誣告、妨害名譽，法院審結判刑。記者邱瑞杰／攝影

台灣海洋大學陳姓副教授被在職專班女學生控告，涉嫌強行撫摸她的胸部、私處，接受周刊採訪時還稱陳對她又親又摟又捏，全案經檢方偵結，認定罪嫌不足不起訴。陳控告女學生誣告、妨害名譽，法官查出兩人如交往中男女，案發後通訊內容又很親暱，認定女學生誣告、加重誹謗犯行明確。

基隆地方法院日前審結，依誣告罪判女學生有期徒刑8月；另犯散布文字、圖畫誹謗罪，判刑4月，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，女學生2016年5月30日具狀向基隆地檢署提告，指控陳男2015年4月25日深夜11點多，到她的住處聊天談心，隔天清晨6點多才離開。過程中陳違反她的意願，對她親吻並撫摸胸部、私處，還要強脫她的衣褲發生性行為

檢察官調查時，女學生具結證稱，陳親吻她，強脫她的塑身衣時還抱怨很難脫。她一直哭，說「我不愛你」、「我不想和你發生性關係」，陳才鬆手。檢方認為單憑女方指述，又無其他具體事證，處分不起訴。女學生聲請再議，高檢署駁回確定。

檢方偵查期間，女學生接受周刊洪姓女記者採訪時說，陳對她又親、又摟、又捏，整個人撲過來，還說「你穿的是什麼鬼啊，怎麼脫都脫不下來」，相關內容刊登在周刊並上傳網站，引來網友留言「垃圾也可以為人師表」、「告死他，狼師畜牲」等負面批評謾罵。

法官指出，勘驗陳男提出的兩人錄音光碟內容，對話如交往或戀愛中男女，有相當多情愛言詞。陳為女學生指導老師，言詞多有不當，且逾越老師身分，但並未聽到有女學生指訴對她強吻、撫摸，及親吻胸部、觸摸私處和拉扯衣褲，欲發生性行為情節。

法官查出，兩人事後有用SKYPE傳訊，倘女學生當日遭陳強制性交未遂、妨害自由，身心均遭嚴重受創，豈會在他離去後，還傳訊表達關切，說出謝謝老師給她陪伴的機會，還有「說真的，心有點亂」、「事情進展的出乎意料」、「自己感到驚訝，會被教授追求」等語句。

法官認定女學生控告陳妨害性自主、妨害自由不足採信，證述與事實相悖屬捏造，主觀上顯具意圖使陳受刑事處分，誣告、偽證、加重誹謗犯行堪以認定，應依法判刑。

基隆 性行為

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