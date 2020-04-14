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檢疫趴趴走罰100萬未繳 執行署分案限制出境

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市李姓男子（圖中）居家檢疫期間4度趴趴走被罰百萬元，昨天繳費期滿仍未繳清，行政執行署桃園分署收文分案強制執行。記者曾增勳／翻攝
桃園市李姓男子（圖中）居家檢疫期間4度趴趴走被罰百萬元，昨天繳費期滿仍未繳清，行政執行署桃園分署收文分案強制執行。記者曾增勳／翻攝

桃園市李姓男子居家檢疫期間4度違規外出趴趴走，桃園市政府衛生局重罰100萬元，他到昨晚繳納時間期滿仍未繳清罰款，法務部行政執行署桃園分署主任行政執行官黃有文今天下午表示，該分署今天收到衛生局移送執行公文，電話聯絡李男卻不願說明行蹤，該分署也發公文限制李男出境。

29歲李姓男子2月底從中國大陸廈門返台，進行居家檢疫14天，卻在檢疫期間4度違反規定外出趴趴走，桃園市警局移送後，該局重罰100 萬元，李男上月26日向衛福部提出訴願，但是李男罰背後繳納期限至昨天期滿，仍未繳清罰款，今天依法移送行政執行署強制執行。

李男案是桃園市至今居家檢疫趴趴走唯一百萬罰款個案，桃園分署相當重視此案，今天上午主動聯絡衛生局，了解李男繳費期滿仍未繳納罰款，要求承辦人員將全案件移送行政執行署桃園分署，桃園分署今天收文後已分案偵辦，進行李男財產調查。

黃有文表示，李姓男子戶籍在新北市，他個人在桃園租屋，該分署調查聯繫，李男卻不願說明行蹤，目前尚未找到李男下落，李男才20多歲，恐難以獨力負擔百萬罰款，該分署後續將清查李男財產及薪資等項目，如果查不到李男財產，將聯繫李男父母解決，該分署亦發公文限制李男出境，依法強制執行催繳。

衛生局 居家檢疫

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