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遭違法解雇 鴻海前總經理討回近800萬元股利

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遭違法解雇 鴻海前總經理討回近800萬元股利

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
鴻海集團事業群前總經理謝冠宏。 圖／聯合報系資料照片
鴻海集團事業群前總經理謝冠宏。 圖／聯合報系資料照片

鴻海集團事業群前總經理謝冠宏，2010年因為飛機艙門關閉，無法回公司開會而遭開除，衍生勞資訴訟；最高法院認定鴻海違法解雇，判鴻海應賠現金150萬餘元和23萬5千股鴻海股票，由於謝男主張鴻海早該在2012年交付這些股票，又衍生追討股利股息的案外案，案外案部分，新北地院日前判賠謝男530萬餘元和3萬餘股股票。

謝冠宏在鴻海工作近10年，一路從特助升上新綠數事業群總經理，曾是鴻海集團中最年輕的總經理，被媒體形容是「鴻海戰將」、郭的左右手；2010年，他為替女兒安排入學和住宿事宜，向公司請了10月22日到25日四天假前往日本，但秘書誤植未填到22日，所以22日登機後，因艙門關閉無法趕回公司開會，當天即被董事長郭台銘開除。

謝男與鴻海勞資官司纏訟多年，去年4月獲最高法院裁定勝訴，但他主張判決獲賠的23萬5千股股票早該在2012年11月發給他，鴻海遲至去年7月交付，造成他股息股利損失，鴻海應該再給付他530萬7531元和9萬9396股股票。

審理時，鴻海主張股息和股利是股東的權利，謝男是去年取得股票後才有股東身分，並無損害情形，請求法院駁回訴訟。

法院調查，謝冠宏曾在2012年11月1日與郭台銘會談，雙方達成一定共識，而郭台銘也親自批核相關給付簽呈，其中包括「保管股票（已核上未領取）2011年已核上未領取：55張，2012年已核上未領取：180張」書面資料，資料也由郭台銘勾選同意，因此認定謝當時就具有請求給付股票的權利，鴻海持自去年7月19日交付，卻有給付遲延情事。

不過，法院認為謝冠宏請求損失應將鴻海減資情形列入計算才算合理，因此股票部分判鴻海須給付3萬2517股，如以現金代償，應給付261萬4367元。全案可上訴。

郭台銘 新北 鴻海

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