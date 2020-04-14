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林益世2年貪汙刑期快服完 申請假釋獲准了

遭違法解雇 鴻海前總經理討回近800萬元股利

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影／林益世將獲釋？ 向法官說「想照顧媽媽」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
行政院前秘書長林益世希望能獲交保。記者王宏舜／攝影
行政院前秘書長林益世希望能獲交保。記者王宏舜／攝影

行政院前秘書長林益世被控收賄等案，最高法院針對財產來源不明罪判林2年徒刑定讞，林入監服刑，但他被控擔任立委時貪汙部分，發回更審。因財產來源不明罪部分，林申請假釋獲准，審理貪汙部分的高院更一審今天下午開庭，將決定是否讓林交保。

林益世目前在八德外役監服刑，妻子、中天新聞部總監彭愛佳今仍到庭旁聽。林2012年時曾被台北地院裁定5千萬交保，這筆錢一直未退，高院更一審今就要繼續羈押或具保開訊問庭。

法官詢問林先前是否依照規定至鳳山分局鳳崗派出所報到？林答是，並表示會遵守法官裁示，「一定準時報到」。高檢署檢察官希望維持之前每周報到頻率，並限制住居；律師則希望放寬至2個星期或1個月報到1次，但也認為限制住居是替代羈押的合適處分。

林益世若交保，住居地將是鳳山，但妻子彭愛佳則住在台北。法官詢問「夫妻沒有住在一起嗎？」，林說因母親一個人住在高雄，他希望交保「照顧媽媽」，但法官反問「母親現在不是都一個人住嗎？」。

林被控在行政院秘書長任內向陳啟祥索賄未遂部分，連同他被控洗錢罪名，以及林妻彭愛佳、舅舅沈煥章及沈煥瑤被控洗錢部分，因一、二審都判無罪，依速審法，都獲判無罪確定。不過，林益世2010年立委任內，助陳啟祥取得中鋼子公司中聯爐下渣契約及轉爐石契約，並收受地勇6300萬賄賂，被撤銷、發回高院更審。

一審認定，林任立委時的行為與職務無關，不構成貪汙，依公務員假借職務恐嚇得利、財產來源不明罪判7年4月；二審認為，林收賄喬事，與立委職務有密接關連性，依違背職務收賄罪、財產來源不明罪，改判13年6月徒刑。

但最高法院指出，二審以林益世違反立法委員行為法，認定林違背職務收賄，但該法僅是立委的義務、基本權利、利益迴避等規範，是概括性抽象法律，並非和立委執行職務有直接關係的法令。此外，二審判決未具體論述林益世行為違背何種職務，或用哪種方式濫用職權，判決理由不完備；對於永豐盛負責人楊承鋼對林有利的證詞，二審未說明不採信的理由，未調查對林有利證據，撤銷原判決，發回更審。

另林益世曾指壹週刊抹黑，反遭壹週刊控誣告，也遭判刑5月定讞。

林益世 收賄

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