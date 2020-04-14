縱火燒死6人死刑又遭撤 全推給「警察逼供」

男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審和更一審皆判他死刑，但最高法院今年3月再度撤銷更一審判決、發回更審。高院更二審今開庭，湯幾乎全盤翻供，聲稱警詢時遭警察「不當對待」、「疲勞訊問」，他是在恐嚇下妥協，另指新北地檢署檢察官問他的問題只有「是」或「不是」選項。法官問湯「回答內容都不實？」他答警詢、偵訊筆錄「都不實在」。

高檢署公訴檢察官指出，先前就調查過湯是否遭不當訊問，但事後證明他根本沒受強暴脅迫。

湯景華(54歲)2014年和「小涼哥」餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨到翁家樓下，點燃浸滿汽油的報紙，縱火燒機車洩憤。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，包括14歲的堂妹，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

高院更一審傳新北市消防局黃姓火災鑑定承辦人作證，黃證稱起火處為電動機車，火流由屋外往建物上方延燒，不過因電動機車沒有汽油，如果有的話，是「外力介入」。黃說，現場無危險物品，起火地也無雜物堆疊，但事發前監視器卻遭人撥動，若是用其他方式潑灑汽油，不會遺留，「沒有證物不代表案發沒有汽油」。

湯景華堅稱沒縱火，要求拿出科學證據。審判長詢問3月21日凌晨何以自備塑膠桶購買3.77公升的汽油，湯回答「拿來擦拭租屋處的白鐵」，至於23日凌晨2點多騎車外出，是為了丟垃圾、找資源回收處。

最高法院認為，更一審就火災原因鑑定人的證據調查程序，沒有依照交互詰問法則，也未讓湯景華、辯護人有表示意見的機會，不合法；原審引用檢驗報告書等資料，作為認定湯景華犯罪的證據，卻未於審判期日行調查證據程序。湯否認犯罪，但更一審判決認定起火點只有一處，湯沒有拿報紙沾染汽油或潑灑，也沒有直接對住宅放火，而火勢從住宅外部向內部延燒，是否和目擊證人所稱騎樓電表爆炸有關，原審沒有查證清楚。

另一個重點是，湯景華縱火時，翁正在當兵，沒有住在家裡，湯景華主觀上認知和客觀事實不符，是否應論處對翁犯殺人未遂罪，最高法院也認為更一審沒說明。

湯景華今天開庭時否認犯罪，強調「根本沒有縱火」，指這個案子跟他一點關係都沒有。法官問「案發時你不在場嗎？」，湯答「我在附近」。

湯聲稱，他在精神萎靡下接受警詢，警察從3月31日早上10點問到4月1日下午3點多，一直叫他認罪，期間還有高官勸說「放火罪不會太重」，要他認一認，也有其他員警說「不認罪有不認罪的處理方式」。湯指警察不讓他服用精神科的藥物，檢察官訊問時，警察就坐在後面，「心理壓力大」。

但法官問「所以你的回答都不實在？」，辯護律師一度想和湯確認，法官則要湯自己回答；湯先說「時間久了，想不起來」，後來又說「都不實在」。法官諭知候核辦。

湯景華和日前縱火燒死親人而伏法的翁仁賢都是在2016年間犯案，兩案皆造成6人喪生，相較翁承認縱火，湯則自始否認，還推稱遭警察刑求逼供，事後被發現撒謊。