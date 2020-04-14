快訊

中職／率先開打引全球注目 前洋投卻回憶放水醜聞

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
第1位防疫裁罰「百萬戶」的限制出境公文。圖/台北分署提供
第1位防疫裁罰「百萬戶」的限制出境公文。圖/台北分署提供

北市盧姓男子違反居家檢疫規定，一度攻擊警察被訴，成為國內第一位被裁罰100萬元的人；他拒繳罰鍰，移送行政執行署執行，台北分署今天對盧限制出境、出海，並囑託台南分署查封他9筆位於台南市的土地，如果盧仍拒不繳納，不動產將變價、拍賣。

盧姓男子今年3月9日從廈門返台，解除居家檢疫日為3月24日，他自松山機場入境時，即不配合填寫資料，經機場檢疫官協助入住旅館；其後，民政、警政有關人員當日親訪他入住的旅館，確認盧未入住，提送警政單位協尋。

台北分署調查，盧後來想自高雄國際航空站搭機出境，在機場被攔截，解送高雄檢疫所，因他無視居家檢疫規定、未依指定住所檢疫，台北市政府衛生局依法裁處他100萬元，限其15天繳清。

盧逾期未繳納，移送台北分署執行，台北分署調查盧的財產及行蹤，發現他近年出入境頻繁，人雖尚在國內、並設籍於戶政事務所，但有逃匿之虞，為避免盧趁隙出境，今天正式發函限制出境、出海。

台北分署同時查知，盧姓男子名下有9筆位於台南市關廟區等地的土地，今天進一步囑託台南分署發函查封，以進行後續拍賣程序進行。

第1位防疫裁罰「百萬戶」的限制出境公文。圖/台北分署提供
第1位防疫裁罰「百萬戶」的限制出境公文。圖/台北分署提供

居家檢疫 北市

延伸閱讀

美軍太平洋戰力告急：「羅斯福號」航母第1起水兵病死，累積585確診

防疫宣傳學 國防部軍發室製作「萌系」口罩收納夾

自助餐業者主動防疫 老主顧食在安心

心花開台語流行歌 改編成嘉義縣防疫舞曲

相關新聞

環保科技公司勾結砂石廠濫倒事業汙泥 中部縣市遭殃

彰化地檢署一年多前接獲檢舉，指稱自來水彰化二水淨水廠旁邊被傾倒有害事業廢棄物，終日發出惡臭，地檢署組成專業小組，發動6次...

影／性侵判8年送監執行 秦偉外套遮手銬狼狽入獄

藝人秦偉因性侵案被判有期徒刑8年定讞，今天一早秦偉就到南投地檢署報到，外傳秦偉選擇回南投地檢署執行，是希望藉由地檢署到看...

縱火燒死6人死刑又遭撤 全推給「警察逼供」

男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審和更一審皆判他死刑，但最高法院今年3月再度撤銷更一審判決、發回更審。高院更二審今開庭...

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

台北市盧姓男子違反居家檢疫規定，一度攻擊警察被訴，成為國內第一位被裁罰100萬元的人；他拒繳罰鍰，移送行政執行署執行，台...

中和警踹少年頭執法過當 司改會籲警界徹底檢討

新北市中和警分局本月7日圍捕拒檢車輛，壓制車上少年時，陳姓警員踹駕車少年頭部，引發法界質疑執法過當。民間司改會今發聲明，...

綠黨提狀告發警踹頭 中和警分局：靜待司法調查

中和警方日前圍捕拒檢車輛，壓制車上未成年少年時因陳姓員警踹了其中一名少年頭部引發熱議，今天上午綠黨也前往新北地檢署提交遞...

顧婕被爆逼簽本票？ 她按鈴申告爆料人

藝人顧婕被媒體爆料與男友「逼閨蜜簽百萬本票」，顧女認為爆料人、即張姓女子所言不實，今天前往台北地檢署按鈴申告張女誹謗，檢...

女韓粉闖民進黨團嗆「臭三八」 李喬如怒告她慘了

高雄市議會民進黨團去年9月26日在議會遞給市長韓國瑜「辭職書」，結束後再召開記者會繼續譴責國民黨，一名李姓婦人涉衝入黨團...

男嬰被摔到腦出血 保母坦承放床上力道大非故意

50歲商姓保母去年涉嫌摔6個月大男嬰至床墊，導致男嬰頭部多次撞擊，腦出血失去意識，經送醫搶救，救回一命。士林地檢署日前偵...

影／倒楣被居家隔離者請到府 水電老師傅自主管理14天

台中市一名網友PO文怒指一名居家檢疫者，在即將結束檢疫前一天，竟叫他家六十多歲的水電工老爹到府維修，「人都到你家裡面開始...

紡織公司董座走了仍不安寧 女兒跟女友在靈堂全武行

台中老牌紡織公司林姓董座去年初過世，家屬將靈堂設在中區住處，去年2月間，林的陳姓女友到林靈堂上香，林女兒看到，因母親仍在...

鈕承澤性侵重判4年 合議庭：他暗指女助理主動獻身

國片導演鈕承澤被控性侵劇組女助理案，法官今天依強制性交罪判鈕有期徒刑4年。合議庭重判的原因，是鈕利用導演形塑喜歡被害人、...

熱門新聞

萬華傳隨機殺人！房仲員持刀猛刺計程車司機10多刀 供稱「他想對我不利」

鈕承澤賠「2百多萬」想拚緩刑 性侵女助理判4年

跨越窄道沒安全防護配備 洗窗工人從15樓墜落慘死

影／台中公車撞死人「行車記錄器全壞」 家屬：怎麼可能

情侶河畔散步驚見女子漂流 消防人員馳援：並非第一次

藝人祝釩剛又惹「麻」煩！身懷大麻油電子菸被逮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。