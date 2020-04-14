第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

台北市盧姓男子違反居家檢疫規定，一度攻擊警察被訴，成為國內第一位被裁罰100萬元的人；他拒繳罰鍰，移送行政執行署執行，台北分署今天對盧限制出境、出海，並囑託台南分署查封他9筆位於台南市的土地，如果盧仍拒不繳納，不動產將變價、拍賣。

盧姓男子今年3月9日從廈門返台，解除居家檢疫日為3月24日，他自松山機場入境時，即不配合填寫資料，經機場檢疫官協助入住旅館；其後，民政、警政有關人員當日親訪他入住的旅館，確認盧未入住，提送警政單位協尋。

台北分署調查，盧後來想自高雄國際航空站搭機出境，在機場被攔截，解送高雄檢疫所，因他無視居家檢疫規定、未依指定住所檢疫，台北市政府衛生局依法裁處他100萬元，限其15天繳清。

盧逾期未繳納，移送台北分署執行，台北分署調查盧的財產及行蹤，發現他近年出入境頻繁，人雖尚在國內、並設籍於戶政事務所，但有逃匿之虞，為避免盧趁隙出境，今天正式發函限制出境、出海。