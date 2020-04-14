聽新聞
test
0:00 / 0:00
第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封
台北市盧姓男子違反居家檢疫規定，一度攻擊警察被訴，成為國內第一位被裁罰100萬元的人；他拒繳罰鍰，移送行政執行署執行，台北分署今天對盧限制出境、出海，並囑託台南分署查封他9筆位於台南市的土地，如果盧仍拒不繳納，不動產將變價、拍賣。
盧姓男子今年3月9日從廈門返台，解除居家檢疫日為3月24日，他自松山機場入境時，即不配合填寫資料，經機場檢疫官協助入住旅館；其後，民政、警政有關人員當日親訪他入住的旅館，確認盧未入住，提送警政單位協尋。
台北分署調查，盧後來想自高雄國際航空站搭機出境，在機場被攔截，解送高雄檢疫所，因他無視居家檢疫規定、未依指定住所檢疫，台北市政府衛生局依法裁處他100萬元，限其15天繳清。
盧逾期未繳納，移送台北分署執行，台北分署調查盧的財產及行蹤，發現他近年出入境頻繁，人雖尚在國內、並設籍於戶政事務所，但有逃匿之虞，為避免盧趁隙出境，今天正式發函限制出境、出海。
台北分署同時查知，盧姓男子名下有9筆位於台南市關廟區等地的土地，今天進一步囑託台南分署發函查封，以進行後續拍賣程序進行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言