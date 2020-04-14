綠黨提狀告發警踹頭 中和警分局：靜待司法調查

中和警方日前圍捕拒檢車輛，壓制車上未成年少年時因陳姓員警踹了其中一名少年頭部引發熱議，今天上午綠黨也前往新北地檢署提交遞狀告發員警，地檢署表示因全案昨天已經分案，告發的罪名會併案偵辦。

中和警分局對此回覆表示，分局第一時間已申誡兩次處分，刑事責任全案已將相關資料函請新北地檢署偵辦，分局靜待司法調查。

綠黨今天上午前往新北地檢署，遞狀告發中和員警涉犯凌虐犯人、重傷害未遂、恐嚇維安等罪。副秘書長李菁琪表示，告發不是在攻擊或詆毀警察，也不是在為青少年無照駕駛開脫，在法治社會犯錯了就該受罰，所以不能容忍少數警察錯誤行為成為老鼠屎，壞了整鍋警紀和警譽。

綠黨並指出，除了遞狀告發員警，綠黨也連署呼籲警政署應依法究責已匡正警紀，目前已有2千多人連署，其中還有一部分警察。

中和警分局對此回覆，對於陳姓員警失當行為，第一時間已申誡兩次處分，刑事責任也由督察組調查後，在昨天將相關資料函請新北地檢署偵辦，分局靜待司法調查。