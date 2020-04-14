顧婕被爆逼簽本票？ 她按鈴申告爆料人

藝人顧婕被媒體爆料與男友「逼閨蜜簽百萬本票」，顧女認為爆料人、即張姓女子所言不實，今天前往台北地檢署按鈴申告張女誹謗，檢察官受理偵辦。

顧婕說，張姓女子透過爆料公社、紙媒的報導不實，她與張女並無任何借貸關係，沒有欠錢不還的情形；今年4月，她有邀張女聚餐，同時，林姓男子透過張女認識，林男是張女的工班友人、而非她的男友。

顧婕說，她與雙方都熟識，聽過雙方抱怨債務問題，因此基於朋友關係約雙方見面討論，沒想到公親變事主，被誣指設局陷害，因此要對張女的不實爆料提出妨害名譽告訴。

日前有媒體報導，讀者張小姐爆料稱，她曾是顧婕男友公司員工，因顧婕男友不付薪資才離職，顧婕本人欠她12萬元，加上顧的男友欠她薪資及她幫公司代墊卻未還她的款項，共有97萬元。

張小姐的爆料還稱，她遭到顧婕設局騙出去，接著有兄弟出現要她簽鉅額本票與切結書，她趕緊報警才解圍，表示要對顧婕、其男友提告。