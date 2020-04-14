不滿醫院總機客服 「奴才哥」放話到衛福部殺人

新北一名郭姓男子因為辱罵員警「奴才」獲不起訴而備受關注，去年3月又因不滿衛福部台中醫院客服人員態度，竟打電話到衛福部放話，揚言要到醫院跟衛福部殺人。新北地院審理後，今依恐嚇公眾罪判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

郭男前年11月到北投處理勞資糾紛，因言行過激，警方到場關切，但他沒有收斂，反而對警辱罵「你是奴才」。他雖一度獲檢方不起訴處分，但員警提自訴後，被法院判拘役15日，得易科罰金；郭男雖然被判有罪，但行為仍未收斂，曾自詡「全台最厲害訟棍」，更在法庭上嗆公訴檢察官「要打架是不是」，至今官司不斷，恐嚇案也是其中之一。

判決指出，郭男去年3月在電話中威脅衛福部人員「如果掛電話就要殺你全家」，接著又說要到醫院和衛福部殺人，引發部內跟醫院人員恐慌，經台中檢警調查後，全案才依其居住地移轉管轄到新北地檢署，最後由新北地檢署起訴。

審理時，郭男坦承犯行，也以電話方式向被威脅的衛福部人員及台中醫院客服道歉，但雙方未達成和解；法院最後審酌他的犯罪情節、犯後態度、前科及曾到醫院精神科就診的紀錄，依恐嚇公眾罪量刑3月徒刑。