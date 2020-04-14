散播肺炎確診者假消息 女會計認錯獲緩起訴

36歲王姓女子今年2月7日，在通訊軟體微信上的個人主頁上發文，張貼「萬華肺炎確診個案（小南國）」等文字，遭依傳染病防治法散播不實訊息罪送辦。士林地檢署認為，王女發文的目的是在提醒，事後主動刪文，並澄清言論未經證實，以緩起訴處分。

緩起訴書指出，王女在2月7日晚上，聽聞朋友說「聽說有人得了，在小南國」等語，王女沒有做任何查證、詢問或確認，也未有任何相當理由認為訊息屬實，就在微信的個人主頁上張貼「萬華肺炎確診個案（小南國）」，供朋友瀏覽，散播法定傳染病疫情的不實訊息。

王女到案後坦承，小南國是北市萬華區一家餐廳，聽聞朋友話語，沒有查證就發文，事後發現訊息錯誤，很後悔。

檢方指出，嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，在1月15日經衛福部公告第五類傳染病，且疫情為全國民眾、新聞媒體、國際社會高度關注，疫情資訊正確性影響民眾生活及公共衛生安全甚鉅。

檢察官認為，王女輕信他人所言，未經任何查證確認，讓不實訊息經網路快速、廣泛傳播，造成民眾恐慌不安，還可能使民眾誤認政府隱瞞疫情相關訊息，在疫情尚未趨緩下，王女行為實屬不該。

檢察官審酌，王女的文字目的應在「提醒」，難認有恐嚇公眾之情，且事後已刪文，並主動在網路上澄清自己的言論未經證實，認定王女一時失慮，歷經刑事程序當知警惕，以緩起訴處分，緩起訴期間1年，6個月內，完成法治教育系列課程4小時。