女韓粉闖民進黨團嗆「臭三八」 李喬如怒告她慘了
高雄市議會民進黨團去年9月26日在議會遞給市長韓國瑜「辭職書」，結束後再召開記者會繼續譴責國民黨，一名李姓婦人涉衝入黨團辦公室，對正在發言的市議員李喬如嗆聲「你這臭三八」，讓李喬如不滿向警方報案提告；由於李婦認罪，高雄地檢署偵查認定涉犯公然侮辱罪，起訴聲請簡易判決。
據了解，去年9月26日市議會民進黨團砲轟韓國瑜將請假參選總統，無心市政，欲送上特大張「辭職書」，但國民黨團上前阻止，議場內互嗆還擠成一團；同時間韓國瑜的支持者也到議場外聲援。
不過民進黨團中午接著在黨團辦公室開記者會批韓，挺韓的李姓婦人突然衝入，對著發言的市議員李喬如怒喊「你這臭三八」，罵完後跑回議會的中庭，當時民進黨市議員見狀不顧記者會便追出，反而引發韓粉直接與民進黨市議員對嗆，幸好警方趕緊隔開雙方，未釀肢體衝突。
李喬如事後氣得向鳳山警分局報案提告妨害名譽，警方清查並傳喚李婦到案，她接受警詢，偵訊都認罪，加上監視器畫面佐證，檢方認定她公然侮辱，足以貶損李喬如的人格，依公然侮辱罪嫌起訴，並聲請簡易判決。
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