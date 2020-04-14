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環保科技公司勾結砂石廠濫倒事業汙泥 中部縣市遭殃

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化地檢署使用無人空拍機，拍下環保科技公司勾結砂石廠在彰化縣溪州鄉傾倒事業有害汙泥。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署使用無人空拍機，拍下環保科技公司勾結砂石廠在彰化縣溪州鄉傾倒事業有害汙泥。圖／彰化地檢署提供

彰化地檢署一年多前接獲檢舉，指稱自來水彰化二水淨水廠旁邊被傾倒有害事業廢棄物，終日發出惡臭，地檢署組成專業小組，發動6次大規模搜索臺中市等七縣市20多處，查獲15家事業機構到大安溪、濁水溪等地帶亂倒14萬多噸有害汙泥，今天偵結並依涉嫌違反廢棄物清理法等罪嫌起訴冠昇環宇等8家公司和相關業者26人，查扣不法犯罪所得約2億5千多萬元。

彰化地檢署襄閱檢察官葉建成說，彰檢接到檢舉案，由主任檢察官王銘仁、吳怡盈和檢察官李秀玲、施教文、陳宗元指揮保七總隊、彰化警調等單位，會同環保署中區、北區環境督察大隊、地方環保局、國稅單位，搜索彰化縣、台中市、南投縣、桃園縣、桃園市、新北市、台北市、苗栗縣，動員檢、警及相關機關509人次，偵辦期間查獲被告60多人，聲押6名廢棄物處理事業機構負責人。

彰化檢方這波偵查行動，讓友達、群創、南亞、正隆等國內多家知名科技大廠的事業廢棄物流向曝光，事業廢棄物代處理業者把友達等大廠的汙泥交給冠昇環宇公司、同開科技工程公司、長信環保科技公司做初級固化處理，但冠昇環宇等3家公司涉嫌買假發票，偽裝已固化事業廢棄物，事實上混入部分良好土壤甚至原封不動，交給宇駿、齊國、昌華、正和等營造砂石公司，分別倒在台灣西部40 多處農地、廢魚塭、河川行水區。

彰化檢方指出，自來水公司彰化縣二水淨水廠被宇駿營造公司傾倒事業廢棄物，檢方接獲檢舉後，派員追查，發現宇駿的砂石車運送事業廢棄物到台中市大安鄉上、中游，由齊國砂石公司、昌華砂石公司就地回填在大安溪與和平區達觀里，最令人憂心的是，齊國砂石公司盗採河砂後，逕自把有害事業廢棄物倒入深達河床兩公尺以下的坑洞，違法行為至少兩年，滲出強酸廢水隨大安溪流向下游的卓蘭、東勢，被不知情的農民引用灌溉農作物。

彰化地檢署操作無人空拍機，拍下環保科技公司勾結砂石廠在台中市大安溪上游和中游濫倒事業有害汙泥。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署操作無人空拍機，拍下環保科技公司勾結砂石廠在台中市大安溪上游和中游濫倒事業有害汙泥。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署使用無人空拍機，拍下環保科技公司勾結砂石廠在南投縣名間鄉傾倒事業有害汙泥。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署使用無人空拍機，拍下環保科技公司勾結砂石廠在南投縣名間鄉傾倒事業有害汙泥。圖／彰化地檢署提供

廢棄物 檢察官 國安

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