環保科技公司勾結砂石廠濫倒事業汙泥 中部縣市遭殃

彰化地檢署一年多前接獲檢舉，指稱自來水彰化二水淨水廠旁邊被傾倒有害事業廢棄物，終日發出惡臭，地檢署組成專業小組，發動6次大規模搜索臺中市等七縣市20多處，查獲15家事業機構到大安溪、濁水溪等地帶亂倒14萬多噸有害汙泥，今天偵結並依涉嫌違反廢棄物清理法等罪嫌起訴冠昇環宇等8家公司和相關業者26人，查扣不法犯罪所得約2億5千多萬元。

彰化地檢署襄閱檢察官葉建成說，彰檢接到檢舉案，由主任檢察官王銘仁、吳怡盈和檢察官李秀玲、施教文、陳宗元指揮保七總隊、彰化警調等單位，會同環保署中區、北區環境督察大隊、地方環保局、國稅單位，搜索彰化縣、台中市、南投縣、桃園縣、桃園市、新北市、台北市、苗栗縣，動員檢、警及相關機關509人次，偵辦期間查獲被告60多人，聲押6名廢棄物處理事業機構負責人。

彰化檢方這波偵查行動，讓友達、群創、南亞、正隆等國內多家知名科技大廠的事業廢棄物流向曝光，事業廢棄物代處理業者把友達等大廠的汙泥交給冠昇環宇公司、同開科技工程公司、長信環保科技公司做初級固化處理，但冠昇環宇等3家公司涉嫌買假發票，偽裝已固化事業廢棄物，事實上混入部分良好土壤甚至原封不動，交給宇駿、齊國、昌華、正和等營造砂石公司，分別倒在台灣西部40 多處農地、廢魚塭、河川行水區。

彰化檢方指出，自來水公司彰化縣二水淨水廠被宇駿營造公司傾倒事業廢棄物，檢方接獲檢舉後，派員追查，發現宇駿的砂石車運送事業廢棄物到台中市大安鄉上、中游，由齊國砂石公司、昌華砂石公司就地回填在大安溪與和平區達觀里，最令人憂心的是，齊國砂石公司盗採河砂後，逕自把有害事業廢棄物倒入深達河床兩公尺以下的坑洞，違法行為至少兩年，滲出強酸廢水隨大安溪流向下游的卓蘭、東勢，被不知情的農民引用灌溉農作物。