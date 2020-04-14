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男嬰被摔到腦出血 保母坦承放床上力道大非故意

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
陳姓女子上網貼文，指幼子遭保母摔傷頭部，造成腦出血引發癲癇。圖／翻攝自批踢踢
陳姓女子上網貼文，指幼子遭保母摔傷頭部，造成腦出血引發癲癇。圖／翻攝自批踢踢

50歲商姓保母去年涉嫌摔6個月大男嬰至床墊，導致男嬰頭部多次撞擊，腦出血失去意識，經送醫搶救，救回一命。士林地檢署日前偵結，認定商姓保母涉犯修正前業務過失傷害罪嫌，依法起訴。

起訴書指出，商姓保母有合格保母技術士證書，去年5月起，以每月1萬8千元費用，從早上7點半至晚上6點半，在汐止區住處照顧陳女、黃男的幼兒。

去年5月21日晚上6時許，保母發現床鋪上的男嬰翻白眼、失去意識，抱起男嬰前往國泰醫院急診室，當天晚上9時許轉往台北榮總追蹤治療。

北榮診斷證明指出，男嬰傷勢因3天內及2、3周內多次外力造成，且傷害結果有可能是因曾多次距床墊仍有一定高度時，就放下男嬰，頭部因撞擊所致。

男嬰母親陳女氣憤找保母理論並錄音，保母曾經陳女坦承，「偶爾會在離床墊有一段距離時就放下男嬰」。保母到案供稱，自己獨自在住處照顧男嬰，彎腰不方便，可能放下力道較大，沒有故意摔男嬰。

陳女去年上批踢踢貼文，公布保母名字及住家，指稱2019年5月底，兒子遭保母摔傷，造成腦出血引發癲癇，半夜緊急開刀，縫了近20針，醫師說有新舊腦出血，代表不止摔到1次。

陳女的貼文指出，原本想讓事件落幕，豈料保母稱「沒有24小時帶孩子」，是她自己摔傷，「真心覺得怎麼有人可以說出這種話！」

檢方表示，保母明知幼兒頸部肌肉支撐力不足，應避免幼兒頭部遭受搖晃或撞擊，卻疏未注意，多次抱起男嬰要放置床墊時，未小心固定頸、頭部並緊貼床墊放下男嬰。

檢方認定，男嬰身體或頭部、頸部與床墊有「相當距離」，保母就放下男嬰，導致男嬰頭部多次撞擊，受有左側急性硬腦膜下出血、右側慢性硬腦膜下出血、視網膜出血等傷害，全案依修正前業務過失傷害罪嫌起訴。

男嬰母親張貼與保母的對話。圖／翻攝自批踢踢
男嬰母親張貼與保母的對話。圖／翻攝自批踢踢

保母 傷害罪 汐止

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