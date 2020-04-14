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影／倒楣被居家隔離者請到府 水電老師傅自主管理14天

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
網友PO文，怒指水電工老爹到府維修才知對方是居家檢疫者，還在文中標註「#致無良的居家隔離人」。圖／翻攝自臉書社團大里人聊天室
網友PO文，怒指水電工老爹到府維修才知對方是居家檢疫者，還在文中標註「#致無良的居家隔離人」。圖／翻攝自臉書社團大里人聊天室

台中市一名網友PO文怒指一名居家檢疫者，在即將結束檢疫前一天，竟叫他家六十多歲的水電工老爹到府維修，「人都到你家裡面開始修東西了，才說你在居家隔離中」、「是倒楣被你叫到家裡修水電」、「還嘻嘻哈哈的說今天是第13天，快結束了~」、「1922電話是不會打嗎！里長聯絡方式是沒有嗎！！！」害60多歲老人家需要回家自主健康管理14天，還標註「#致無良的居家隔離人」。

台中市衛生局回應，經查這名居家檢疫者居家檢疫時間從期從4月1日到今天，昨天因家中水龍頭一直在漏水，請水電工到府維護，水電工與這名居家檢疫者有保持2到3公尺，水電工也有戴口罩，目前法規只對居家檢疫和居家隔離者外出「趴趴走」訂有罰則，該案發生的狀況未違反法規，衛生局不會開罰。

台中市衛生局呼籲，居家隔離或居家檢疫民眾要做好相關防疫措施，有生活上的問題，應向管理人反映，居家隔離者由當地衛生所人員管理，居家檢疫者由當地里長、里幹事，再由管理人協助解決。

居家檢疫 新冠肺炎

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