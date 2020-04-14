紡織公司董座走了仍不安寧 女兒跟女友在靈堂全武行

台中老牌紡織公司林姓董座去年初過世，家屬將靈堂設在中區住處，去年2月間，林的陳姓女友到林靈堂上香，林女兒看到，因母親仍在家中，擔心母親難過，要陳女上完香趕快離開，未料陳女在靈堂遲遲不走，還拿著手機拍攝，林女驅趕陳女時，遭陳女呼巴掌，雙方大打出手，林女氣到直罵「垃圾鬼」，雙方對簿公堂，台中地院審結，認定陳女涉傷害，判拘役30天，林女涉傷害，判拘役20日，另涉公然侮辱，判罰7000元，可上訴。

判決書指出，陳姓女子（57歲）是台中老牌紡織公司林姓董事長的女友，林去年初過世，家屬將靈堂設在中區公園路住處，同年2月1日下午5時，陳女帶著女兒前往林的靈堂參拜，過程中還拿出手機拍攝，林的女兒（54歲）發現後，因母親仍在家中，擔心母親不高興，要求陳女上完香趕快離開，未料陳女遲遲不肯離開，林女第二次要求陳女離開時提高音量「趕快離開、不要錄影」，未料引來陳女不滿，直接打了林女巴掌。

林女被打後，將陳女推到靈堂外，相互肢體拉扯，過程中林女飆罵「有夠不要臉」、「垃圾鬼」等語，雙方都受有臉部、手部擦挫傷，陳女持手機畫面控林女涉公然侮辱、傷害，林女也控陳女傷害。

台中地院審理後，認定雙方犯行明確，林女遭依公然侮辱罪罰7000元，得易服勞役，另涉傷害罪，遭判拘役20天，得易科，陳女涉傷害罪，判拘役30天，得易科，全案可上訴。