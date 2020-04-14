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鈕承澤性侵重判4年 合議庭：他暗指女助理主動獻身

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

國片導演鈕承澤被控性侵劇組女助理案，法官今天依強制性交罪判鈕有期徒刑4年。合議庭重判的原因，是鈕利用導演形塑喜歡被害人、會保護被害人的假象，於無罪答辯時，再稱以被害人深夜留在他家，必定期待與他發生性關係、暗指被害人主動獻身，犯後毫無悔意。

合議庭指出，鈕承澤辯稱案發當時以為被害人對他有好感，沒有違被害人的意願，不過，無論被害人的友人、劇組人員、林姓及周姓主管都證稱，性侵案案發前，鈕承澤與與被害人並無任何男女好感情愫存在。

2018年11月23日案發當天，被害人並非因為男女情感因素前往鈕的住處，且無留宿意願，鈕知道聚餐時被害人的應對表現與平常無異，卻以被害人對他有好感在法庭上答辯。

合議庭說，鈕承澤強制性交的過程中，被害人「緊閉雙唇」、「撇頭」、「閃躲」、「推阻」，早將排斥、不願意的心態展露於外，鈕清楚瞭解她無意與他性交，卻以2人存有情愫辯解，辯詞並不可採信。

合議庭認定，鈕明知與被害人沒有私交，雙方無男女情感，案發當日不是被害人主動要求前往鈕的住處，也未正面回應鈕承澤的追求，卻曲解她的真意，利用她不敢不顧鈕承澤與自己林姓女主管顏的面，在女主管離去後，以粗暴方式強制性交。

合議庭認為，鈕承澤造成被害人的陰影難以抹滅，卻以「酒醉斷片」、「案發當日情景是戀愛的開始」、「只有戀人間可能會有的行為」來狡辯；鈕藉導演身分，利用媒體散布「認知不同」、「我希望她很好，我很喜歡她，我會繼續保護她的」的內容，形塑與被害人間有情愫，且於審理中，藉由和解書試圖營造被害人案發時並沒有拒絕，再以被害人深夜留下，必定期待與男性發生性關係為由，暗指被害人主動獻身，欠缺性別平權意識，難認有悔悟之心。

判決書說，鈕承澤有前科，他自陳國光藝校畢業，曾任演員、現為導演，考量他審理中與被害人和解，依法判決。

性侵 鈕承澤

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