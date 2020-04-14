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高雄遊戲餐廳涉賭遭抄 驚見23歲漂亮荷官體溫37.4
高雄鹽埕警分局多次接獲檢舉指轄內一間遊戲主題餐廳涉聚賭，前天警方大舉搜索，帶回餐廳員工及賭客66人，為防疫也一一量測體溫，不料一名23歲荷官張姓女子起初體溫37.4度，也令警方緊張起來，確認沒有旅遊史及相關接觸史，再重複量測，才明顯降溫，懷疑可能緊張所致。
鹽埕警方製作筆錄後，將蕭姓負責人（35歲）、荷官蔡女（24歲）及張女（23歲）、游姓員工等8人依賭博罪嫌移請高雄地檢署複訊，蕭、游被命令交保，其餘賭客也依賭博罪送辦；警方搜索時發現店內雖有規定戴口罩，但因在密閉場所，仍有違1.5公尺「社交距離」規定的疑慮，此部分警方以第三方警政函請高市府衛生局釐清。
警方調查，位於七賢三路的遊戲主題餐廳開業近2年，登記為餐館業、競技及運動休閒業等，卻利用遊戲主題餐廳掩護，1樓麻將、2樓德州撲克，事實上顧客前往消費時，先用錢換籌碼，屆時若贏再到店內隱蔽地方換現金，明顯涉賭博行為。
警方指，去年10月已查獲過涉賭博行為，近來又多次接獲民眾檢舉，警方於是訪查賭客來製作檢舉筆錄，向法院申請搜索票核准，前天分局擴大臨檢勤務前往搜索，當場查扣賭資10萬7639元、平板2台、筆電1台、麻將桌14桌、撲克牌2付、天九牌1付等證物。
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