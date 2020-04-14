國二女友懷孕 男友拍裸照威脅不准告訴家人

許姓男子經由網路交友認識國二女學生小麗（化名），兩人於3年前涉嫌發生4次性行為、小麗還懷孕，許擔心她懷孕東窗事發，許涉嫌強拍她裸照，事後被小麗父親發現提告；台南高分院依許與未滿16歲少女性交及妨害秘密罪，判處徒刑8年2月，全案可上訴。

判決說，2017年6月底到12月底，許先後與小麗到彰化1家旅館、嘉義市旅館、小麗住處及雲林縣許租屋處發生4次性行為。許男事後得知她懷孕，他害怕小麗家人對他提出告訴，竟想把小麗當作對付其家人的工具。

2017年12月26日晚間11點多，許扣留小麗的手機，要求必須讓他拍攝裸照後才能離開。小麗為求脫身、不得已同意。案發後經小麗父親報警法辦。

許供稱說，他與小麗發生性行為時，不知她未滿16歲；因怕被告，與小麗討論後，她同意以自己手機拍裸照，他沒有脅迫或違背女方意願強拍裸照。

法官查出，許看過小麗穿國中制服，應知女方不滿16歲，不足採信許說詞。小麗說，是許叫她拍裸照，3天後才讓她回去，許就拿她的手機拍裸照傳到電腦裡、並說如把懷孕事說出去，就會把裸照po上網，因為害怕回不了家，才配合許。

法官並訊問小麗的表姊，表姊也說事後有聽小麗說許強拍裸照的事，法官據此認定許是違反小麗意願，強拍她裸照，此部分依妨害秘密罪判刑。