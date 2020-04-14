酒店泊車小弟車禍 計程車司機頂替獲緩起訴

北市一名翁姓泊車小弟，去年某日凌晨開車載酒客返家，酒客開車門不慎讓後方機車騎士撞上，翁打給劉姓計程車司機協助處理，自己卻開著計程車回酒店。台北地檢署調查後，認為劉男涉頂替罪，考量認罪且無前科，給予緩起訴處分，期限1年，須服義務勞務。

檢警調查，北市一名翁姓泊車小弟，去年某日凌晨開車載酒客返家，停車後，坐在後座的酒客開車門不慎讓後方機車騎士撞上，造成機車騎士受輕傷。

車禍發生後，翁男打給劉姓計程車司機，劉男開著計程車到場協助處理，而翁男再開著計程車返回酒店，把劉男跟肇事的車輛留在原地。

警方抵達車禍現場，僅見劉男與酒客在場，以為他是肇事者，將他帶回派出所做筆錄。事後，警方發現駕駛根本不是劉男，因此將劉男、翁男各依頂替罪、公共危險罪嫌移送法辦。

檢方認定劉男涉犯頂替罪，考量認罪且無前科，給予緩起訴處分，期限1年，須服義務勞務；至於翁男肇事後有等劉男到場處理，被控肇逃部分依罪嫌不足，獲不起訴，涉過失傷害部分則未據告訴。