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妻子懷孕後期丈夫偷腥 女方傳LINE「咩咩不舒服」露餡

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市陳姓女子與已婚黃姓男子發生性行為，黃妻提告，陳女被判刑2月，另要和黃男連帶賠償黃妻30萬元。 示意圖／ingimage
基隆市陳姓女子與已婚黃姓男子發生性行為，黃妻提告，陳女被判刑2月，另要和黃男連帶賠償黃妻30萬元。 示意圖／ingimage

基隆市已婚黃姓男子在妻子懷孕後期，透過微信認識陳姓女子，並到汽車旅館發生性行為。陳女傳訊息給黃「今天咩咩不舒服，都怪你」，黃回「哈哈，你不喜歡喔」。黃妻察覺姦情告陳女妨害家庭，基隆地院判刑2月；黃妻也告丈夫，後來撤告。黃妻另提民事賠償，法院判兩人連帶賠償30萬元。全案可上訴。

判決指出，陳女在2018年3、4月間，透過微信結識黃男，成為男女朋友。陳女知道黃已婚，仍於同年7月31日晚間近11點到8月1日凌晨近2點同進汽車旅館，在房內發生性行為。

黃妻8月1日上午9點多在丈夫的手機，看到黃與陳女LINE的對話。陳女說「今天咩咩不舒服，都怪你」、「太大，呵呵」，黃回「哈哈，你不喜歡喔」，陳女答「喜歡」，黃說「哈哈、看得出來，慾求不滿喔」，追問丈夫得知姦情提告。

法官指出，陳女無視婚姻制度及社會善良風俗，與有配偶男子發生性行為，實有不該。審酌陳女犯罪動機、手段、次數及犯後態度，判刑2月，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

黃妻另提起刑事附帶民事訴訟，指兩人通姦、相姦行為，破壞她的婚姻生活，侵害配偶權及身分法益。當時她已在懷孕後期，身心都很脆弱，卻要承受難以言喻的精神痛苦，向兩人連帶求償50萬元。

黃男經法院合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出聲明或陳述。陳女承認黃妻指控內容，但黃妻求償50萬元，她負擔不起。

法官指出，通姦或相姦行為破壞婚姻共同生活圓滿、安全與幸福，不法侵害被害配偶身分法益，令其飽受身心煎熬，應負賠償責任，黃妻求償有據。審酌黃妻大學畢業，具財務會計領域專業，陳女小學肄業，曾打零工，後來無業，綜合考量相關情節，黃妻請求慰撫金以30萬元為適當。

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