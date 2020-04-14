見血會亢奮？ 運將無端被殺3刀凶手判8年

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聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
張姓計程車司機載客，卻莫名其妙遭乘客黃家義揮刀刺殺，他拚命抵抗、將車開到瑞芳分局求援才撿回一命。示意圖／聯合報系資料照片
張姓計程車司機載客，卻莫名其妙遭乘客黃家義揮刀刺殺，他拚命抵抗、將車開到瑞芳分局求援才撿回一命。示意圖／聯合報系資料照片

自稱在討債公司上班的男子黃家義，去年1月11日在瑞芳攔乘張姓駕駛的計程車，途中假借要小便，下車後竟掏出野外求生刀往張的右頸、肩部刺3刀；張拚命抵抗，獨自駕車到新北市警瑞芳分局報案，他在醫院住了一星期，一度命危。警方翌日在雙溪區逮到黃，依殺人罪送辦，基隆地院判他8年徒刑，高等法院今駁回上訴。

24歲的黃曾因竊盜罪遭判刑9月，2018年6月才執行完畢，這回再犯屬累犯。黃自稱從國小二年級開始就在精神科就診，有服用躁鬱等藥物，也曾吸毒，案發時恐有精神障礙應減刑；但一審認定他犯案時識別、控制能力和正常人一般無異。

黃2019年1月10日晚間先傳送訊息給林姓友人（23歲），聯繫接應、協助藏匿等事宜，隔日凌晨0點多，他在瑞芳火車站攔搭張姓司機的計程車，指名到雙溪。當車子行經侯牡公路時，黃謊稱要下車便溺，卻拿野外求生刀砍殺張，接著逃離現場。黃將凶刀和兩把防身刀丟到溪裡，再由林姓友人接應、躲匿。

黃家義落網時說詞反覆，他先說搭車時和張起衝突，又說自己因欠債而到討債公司上班，「公司交代不能透漏任何訊息」，他有聲明「不做見血的事，因為見血會亢奮、失控」，但因被害人不配合，拉扯中發生意外。

「如果真的要殺告訴人，現場有路燈、有亮光，直接往他氣管插下去就好」黃辯稱無殺人犯意，僅承認過失傷害。

張姓駕駛表示，當時黃說要下車尿尿，他靠邊停車，結果卻被勒脖子、刀刺，他綁著安全帶根本無法還擊，只覺得後面流血「熱熱的」。張被砍3刀，傷及肌肉層。

基隆地院認為，黃家義揮殺的野外求生刀刀鋒銳利，頸部又是人體要害，這大家都知道，黃雖有疾病，但無刑法減刑事由，有殺人不確定故意。至於黃的作案動機，他因說詞不一、無從判斷，從警詢開始就說「欠債，想躲債入監」，法官依審案經驗，曾遇到想劫財行搶、謀財害命的案例，但黃一路上都沒說話，被害人財物也沒露出來，無從認定他想強盜殺人。

被害人出庭時心有餘悸，請求法院重判，基隆地院考量黃手段凶殘、犯案時也沒遭受刺激，事後也無懺悔之心，判他8年徒刑。台灣高等法院認為一審認事用法無違誤，駁回上訴。

而藏匿人犯的林姓友人，遭基隆簡易庭處拘役50日，得易科罰金，緩刑5年；緩刑期間提供40小時義務勞務。

基隆 殺人 瑞芳

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