中和警踹少年頭 綠黨批：錯誤行為如老鼠屎

新北市中和警分局員警上周在圍捕拒檢車輛後，對盤查到的16歲少年伸腳踹頭，引發社會譁然。新北檢警目前已蒐集相關資料，追究刑事責任，而綠黨成員今天也到新北地檢署遞狀告發員警涉犯凌虐犯人、重傷害未遂和恐嚇維安等罪；新北地檢署表示，全案昨天已經分案，因此告發的罪名會併案偵辦。

綠黨副秘書長李菁琪表示，在民眾拍攝到的影片中，約莫1分8秒處可聽到員警對附近居民飆罵三字經，叫囂「下來啊」、「請你吃子彈」等語，行為荒腔走板，但分局僅對踹頭員警記了2支申誡，警察局長還公開嘉勉，「請問這是在鼓勵警察違法執法嗎？」

李菁琪說，告發目的不是在攻擊或詆毀警察，也不是替違法者開脫，而是犯錯了就該受罰，而且這個處罰需要依法衡量，不是掌權者依感覺行事。我們感謝警察的辛勞，也因此更加不能容忍少數警察的錯誤行為成為老鼠屎，損害警紀和聲譽。

綠黨除了告發員警不法外，也發起網路連署。秘書長張竹芩表示，連署是要呼籲警政署重視警察濫權執法的現象，目前已有2千多人連署，其中還有一部分警察，他們連署的理由也是希望警察的形象不要被少數的行為破壞，連署行動會持續到警政署回應為止。